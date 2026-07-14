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Украина открыла шестой кластер переговоров с ЕС

11:37 14.07.2026 Вт
2 мин
В МИД рассказали, какой раздел переговоров уже получил высокую оценку Брюсселя
aimg Елена Чупровская
Украина открыла шестой кластер переговоров с ЕС Фото: Председатель Европейского Совета Антониу Кошта, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (Getty Images)
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Украина и Европейский Союз официально открыли переговоры по кластеру 6 "Внешние отношения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.

Что сказал Сибига о главе 31

Глава внешнеполитического ведомства рассказал, за какое именно направление переговоров отвечает его министерство.

"Одна из двух глав в рамках Шестого кластера - Глава 31 - входит в сферу ответственности МИД Украины по внедрению реформ. И я с гордостью могу сказать, что за последние годы мы достигли 99% согласованности внешней политики Украины с политикой ЕС", - сказал Сибига.

Глава 31 касается внешней политики, политики безопасности и обороны. Именно по этому направлению Украина синхронизировала свою позицию с заявлениями и решениями Евросоюза.

Кластер 6 открыт официально

14 июля в Брюсселе состоялась третья межправительственная конференция Украина-ЕС, во время которой формально открыли кластер 6 "Внешние отношения" - последний из шести переговорных блоков на пути Украины к членству в ЕС.

Кластер охватывает сразу несколько направлений:

  • внешнюю политику;
  • безопасность и оборону;
  • торговлю;
  • гуманитарная помощь и сотрудничество в сфере развития.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 10 июля послы Евросоюза поддержали открытие кластера 6 переговоров о вступлении Украины - второго кластера для страны после ключевого "Основы".

Ранее премьер Эстонии Кристен Михал призвал ЕС немедленно открыть все переговорные кластеры.

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