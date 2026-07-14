Украина открыла шестой кластер переговоров с ЕС
Украина и Европейский Союз официально открыли переговоры по кластеру 6 "Внешние отношения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.
Что сказал Сибига о главе 31
Глава внешнеполитического ведомства рассказал, за какое именно направление переговоров отвечает его министерство.
"Одна из двух глав в рамках Шестого кластера - Глава 31 - входит в сферу ответственности МИД Украины по внедрению реформ. И я с гордостью могу сказать, что за последние годы мы достигли 99% согласованности внешней политики Украины с политикой ЕС", - сказал Сибига.
Глава 31 касается внешней политики, политики безопасности и обороны. Именно по этому направлению Украина синхронизировала свою позицию с заявлениями и решениями Евросоюза.
Кластер 6 открыт официально
14 июля в Брюсселе состоялась третья межправительственная конференция Украина-ЕС, во время которой формально открыли кластер 6 "Внешние отношения" - последний из шести переговорных блоков на пути Украины к членству в ЕС.
Кластер охватывает сразу несколько направлений:
- внешнюю политику;
- безопасность и оборону;
- торговлю;
- гуманитарная помощь и сотрудничество в сфере развития.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, 10 июля послы Евросоюза поддержали открытие кластера 6 переговоров о вступлении Украины - второго кластера для страны после ключевого "Основы".
Ранее премьер Эстонии Кристен Михал призвал ЕС немедленно открыть все переговорные кластеры.