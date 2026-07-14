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В ЕС начался "супервторник": какое решение примут по Украине

10:52 14.07.2026 Вт
2 мин
Марта Кос анонсировала важные события
aimg Юлия Капитонова
В ЕС начался "супервторник": какое решение примут по Украине Фото: Марта Кос, еврокомиссар по расширению (Getty Images)
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14 июля в Брюсселе стартовал "супервторник" - уникальное историческое событие, которого не было более 20 лет. ЕС готовится сделать еще один важный шаг на пути евроинтеграции Украины.

С таким заявлением выступила еврокомиссар по расширению Марта Кос в комментарии для СМИ, сообщает РБК-Украина.

Кос обратила внимание на то, что именно 14 июля можно считать "супервторником для расширения".

По ее словам, это первый случай за более чем два десятилетия, когда в один день проходят сразу четыре межправительственные конференции со странами-кандидатами:

  • Украиной,
  • Молдовой,
  • Черногория,
  • Албанией.

"Это наши "передовики". Для Молдовы и Украины мы откроем кластер 6 - относительног внешних отношений обеих стран", - подчеркнула Кос.

Она уточнила, что речь идет также о сотрудничестве в обороне и противодействии гибридным угрозам.

Еврокомиссар добавила, что Украина и Молдова будут вносить свой вклад в европейскую архитектуру безопасности.

Что касается Черногории, то она закроет сразу ряд переговорных разделов с 18-го по 33-й.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 10 июля послы Евросоюза поддержали открытие шестого кластера переговоров о вступлении Украины "Внешние отношения".

Речь идет об открытии уже второго переговорного кластера для Украины и Молдовы после ключевого "Основы".

На фоне последних событий Таллин призвал ускорить вступление Украины в ЕС. Как заявил эстонский премьер Кристен Михал, блок должен немедленно открыть все переговорные кластеры.

Первый замглавы ОП Сергей Кислица уверен, что Польша не использует свое право вето для блокирования евроинтеграции Украины.

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