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Премьер Эстонии призвал ЕС срочно открыть все переговорные кластеры для Украины

06:31 04.07.2026 Сб
2 мин
Россия сейчас находится в более слабом положении, чем в предыдущие годы, однако это не повод ослаблять поддержку Украины
aimg Анастасия Никончук
Премьер Эстонии призвал ЕС срочно открыть все переговорные кластеры для Украины Фото: премьер-министр Эстонии Кристен Михал (GettyImages)
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Россия заметно ослабла, однако ее цели в отношении Украины не изменились. На этом фоне союзников призвали усилить военную поддержку Киева, сохранить давление на Москву и ускорить открытие переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Укринформ.

По словам премьер-министр Эстонии Кристена Михала, нынешнее положение России стало следствием действий западных стран и поддержки Украины. Он подчеркнул, что выбранная союзниками стратегия приносит результат и менять ее не следует.

"Россия сегодня слабее, чем была много лет. И это не случайность. Это результат наших действий. Наша стратегия работает. Так давайте и дальше оказывать давление на Россию, а не на Украину", — подчеркнул Михал.

Кремль не отказался от своих целей

Глава эстонского правительства отметил, что последние массированные российские удары по гражданским объектам подтверждают: цели Кремля остаются прежними.

"Последние масштабные атаки России против гражданского населения показывают, что ее цели не изменились. Она по-прежнему хочет захватить всю Украину и разделить Европу. Наш ответ также не должен меняться. Именно поэтому Украина нуждается в большей военной поддержке, а не в меньшей", — заявил премьер.

Эстония увеличивает помощь Украине

Михал напомнил, что Европейский союз уже выделил дополнительные финансовые ресурсы, однако отдельных решений на уровне ЕС недостаточно. По его словам, страны-партнеры должны активнее предоставлять помощь Украине напрямую.

"Эстония взяла на себя обязательство ежегодно предоставлять военную помощь объемом не менее 0,25% ВВП. И мы можем сделать еще больше. В прошлом году этот показатель уже достиг 0,35% нашего ВВП", — сказал Михал.

Эстония призвала ускорить вступление Украины в ЕС

Премьер-министр также заявил, что устойчивый мир невозможен без европейской перспективы для Украины. Он призвал Евросоюз без промедления открыть все переговорные кластеры по вступлению страны в ЕС.

По словам Михала, справедливый и долгосрочный мир невозможен без четкого пути Украины в Европейский союз.

Он подчеркнул, что Киев давно готов к следующему этапу евроинтеграции, поэтому ЕС должен без промедления открыть все переговорные кластеры.

"Это не услуга Украине, это отвечает стратегическим и экономическим интересам самого Европейского союза. Именно так мы защищаем мир в Европе", — заявил премьер Эстонии.

Напоминаем, что ранее власти Эстонии инициировали изменения в законодательство, которые позволят гражданам государств-членов НАТО официально проходить службу в Силах обороны страны. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение парламента.

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