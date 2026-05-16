ua en ru
Сб, 16 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Флеш" объяснил, как россияне научились глушить украинские дроны-перехватчики

05:47 16.05.2026 Сб
1 мин
Россияне могут применить два типа РЭБ
aimg Екатерина Коваль
"Флеш" объяснил, как россияне научились глушить украинские дроны-перехватчики Фото: советник министра обороны Сергей Бескрестнов (facebook.com/Serhii.Flash)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

На отдельных российских дронах "Шахед" могут быть установлены средства радиоэлектронной борьбы для подавления украинских дронов-перехватчиков и создания помех радарам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Читайте также: Россияне изменили тактику применения дронов, - "Флеш"

Что известно

По словам Бескрестнова, есть обоснованные подозрения относительно установки на части "Шахедов" средств РЭБ двух типов: для подавления украинских дронов-перехватчиков и для создания помех радиолокационным станциям.

Советник подчеркнул, что информация еще не подтверждена, однако ситуацию уже держат под контролем - до того, как факты будут установлены.

Россия продолжает совершенствовать свои дроны. "Флеш" ранее сообщал, что Shahed начали выполнять маневры при приближении украинских дронов-перехватчиков.

В сети уже появились первые признаки технического решения, позволяющего БПЛА уклоняться от перехвата.

Российские беспилотники "Гербера" также получили более современные антенны, что может свидетельствовать о расширении производства соответствующих систем.

Украина отвечает технологически: украинские дроны-перехватчики P1-SUN впервые уничтожили "Герберы" новой модификации, которые несли на борту FPV-дроны для доставки ударных беспилотников вглубь страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария
Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата