Головна » Новини » Війна в Україні

"Флеш" пояснив, як росіяни навчилися глушити українські дрони-перехоплювачі

05:47 16.05.2026 Сб
1 хв
Росіяни можуть застосувати два типа РЕБ
aimg Катерина Коваль
"Флеш" пояснив, як росіяни навчилися глушити українські дрони-перехоплювачі Фото: радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (facebook.com/Serhii.Flash)
На окремих російських дронах "Шахед" можуть бути встановлені засоби радіоелектронної боротьби для придушення українських дронів-перехоплювачів і створення перешкод радарам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Що відомо

За словами Бескрестнова, є обґрунтовані підозри щодо встановлення на частині "Шахедів" засобів РЕБ двох типів: для придушення українських дронів-перехоплювачів і для створення перешкод радіолокаційним станціям.

Радник наголосив, що інформація ще не підтверджена, однак ситуацію вже тримають під контролем - до того, як факти будуть встановлені.

Росія продовжує вдосконалювати свої дрони. "Флеш" раніше повідомляв, що Shahed почали виконувати маневри при наближенні українських дронів-перехоплювачів.

У мережі вже з'явилися перші ознаки технічного рішення, що дозволяє БПЛА ухилятися від перехоплення.

Російські безпілотники "Гербера" також отримали більш сучасні антени, що може свідчити про розширення виробництва відповідних систем.

Україна відповідає технологічно: українські дрони-перехоплювачі P1-SUN вперше знищили "Гербери" нової модифікації, які несли на борту FPV-дрони для доставки ударних безпілотників вглиб країни.

Як війна в Ірані вплине на ціни та економіку України: голова НБУ назвав два сценарії
