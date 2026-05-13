ua en ru
Ср, 13 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне изменили тактику применения дронов, - "Флеш"

12:44 13.05.2026 Ср
2 мин
На что рассчитывают российские оккупанты?
aimg Валерий Ульяненко
Россияне изменили тактику применения дронов, - "Флеш" Фото: дрон-камикадзе "Шахед" (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Россияне изменили тактику применения дронов-камикадзе типа "Шахед". На этот раз большое количество беспилотников движется вдоль границы с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Читайте также: В Киеве прогремели взрывы: что известно на данный момент

"На этот раз "Шахеды" движутся вдоль границы РБ на расстоянии 5-10 км, буквально один за другим, и сразу в большом количестве. Противник рассчитывает перегрузить наше ПВО, чтобы как можно больше целей прорвалось вглубь страны на Запад", - рассказал он.

"Флеш" подчеркнул, что украинские защитники работают. Он также добавил, что россияне готовятся к таким атакам, проводят разведку средств РЭБ и изучают позиции ПВО Украины.

"А наша задача - предусмотреть ходы врага", - подчеркнул советник министра обороны.

Россияне изменили тактику применения дронов, - &quot;Флеш&quot;Фото: маршрут полета вражеских дронов (t.me/serhii_flash)

Напомним, страна-агрессор утром 13 мая начала новую массированную атаку дронами по Украине. В воздухе одновременно фиксируют десятки вражеских ударных беспилотников, работает ПВО.

Отметим, были зафиксированы обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Запорожской областях в результате ударов россиян по энергетическим объектам.

Кроме того, накануне Россия атаковала Украину 139 ударными беспилотниками различных типов - "Шахедами", "Герберами", "Италмасами" и дронами-имитаторами "Пародия". Украинская ПВО обезвредила 111 из них, но было зафиксировано попадание 20 из них в 13 локациях.

Как сообщало РБК-Украина, в результате ночной атаки на Украину есть погибшие и раненые.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Война в Украине Дрони
Новости
Ермаку продолжают избирать меру пресечения: что происходит в суде
Ермаку продолжают избирать меру пресечения: что происходит в суде
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес