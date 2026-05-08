Украинские дроны впервые сбили "Герберы" с FPV на борту (видео)

Украинские дроны-перехватчики P1-SUN впервые уничтожили российские "Герберы", которые несли на борту FPV-дроны - новую модификацию, позволяющую доставлять ударные беспилотники вглубь страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный" .

Пять дронов за сутки

К выполнению задачи привлекли два подразделения:

экипаж "Ворон" 58-й отдельной мотопехотной бригады;

расчет "Бокс" 302-го зенитного ракетного полка.

За одни сутки они обнаружили и уничтожили пять российских беспилотников. На видео с работы перехватчиков видно "Герберы" с характерной Х-образной рамой и FPV-аппаратами, закрепленными сверху.

Технологически-оборонная компания SkyFall поделилась видео боевой работы перехватчиков.

Что такое P1-SUN

P1-SUN - это украинский дрон-перехватчик от компании SkyFall, разработанный для уничтожения "Shahed" и других беспилотников.

Его характеристики:

скорость - до 310 км/ч

рабочая высота - до 9000 метров

радиус действия - до 33 км от места запуска

Некоторые модификации P1-SUN оснащены тепловизионными камерами и системой автоматизированного наведения, что позволяет оператору точнее сопровождать и сбивать цели.

Что такое "Гербера" и почему изменилась ее роль

Раньше "Герберы" были преимущественно дешевыми дронами-ловушками: их запускали массово, чтобы перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны или вести разведку.

Но в начале 2026 года советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" сообщил о новой модификации - теперь "Гербера" используется как воздушный носитель FPV-дронов.

Фактически это способ доставить FPV-системы на большее расстояние.