Кто такой Сергей "Флеш", которого россияне пытались убить "Шахедом"

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов, более известный под псевдонимом "Флеш", пережил покушение. Российский реактивный "Шахед" этой ночью атаковал его дом.

Сергей Бескрестнов - военный эксперт по направлениям радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР). В этом году присоединился к Минобороны, заняв должность советника министра Михаила Федорова.

Ключевые факты

Образование: Получил профильное образование в Киевском военном институте управления и связи (выпуск 1997 года, специалист по радио- и космической связи). Дополнительно повышал квалификацию в европейских центрах, изучая стандарты GSM и радиорелейные технологии.

Гражданская карьера: Юношеское увлечение переросло в профессиональный путь - работал на топ-менеджерских позициях в компаниях, предшествовавших современным операторам "Киевстар" и "Vodafone Украина". С 2009 года сосредоточился на развитии собственных IT-проектов.

Участие в обороне (начало 2022 года): С первых дней полномасштабного вторжения присоединился к защите Киевщины. В сотрудничестве с 3-м полком ССО и 136-м батальоном ТрО организовывал надежную сеть военной связи на севере региона.

Консультирование и обучение: Начиная с весны 2022 года, активно передает опыт украинским военным и Силам обороны. Фокусируется на противодействии вражеским дронам, анализе их радиосигналов и практическом применении средств РЭБ.

Военный статус: Хотя летом 2023 года на нем замечали погоны лейтенанта, в начале 2024 года в комментариях для прессы Бескрестнов заявлял, что не является кадровым военнослужащим ВСУ и не занимает официальных должностей.

Текущая деятельность: С 2024 года является руководителем общественной организации "Центр радиотехнологий". С января 2025 года - советник министра обороны Украины. Своими знаниями и аналитикой делится с широкой аудиторией через авторский Telegram-канал и свою Facebook-страницу.