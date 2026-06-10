В сети показали, как выглядит оборонный завод в Чебоксарах после прилета "Фламинго"

В сети появились кадры, которые демонстрируют серьезные разрушения российского завода "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах после ракетного удара "Фламинго". Российские защитные сооружения и антидронные сетки оказались бессильными против этой атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA .

Разрушенные здания и неэффективная защита

На опубликованных фотографиях четко видны последствия точного ракетного попадания - одно из зданий предприятия полностью разрушено. При этом непосредственно над изуродованным корпусом заметно натянутые антидронные сетки, которые должны были бы защищать объект.

Для возведения этой защитной системы оккупанты построили вокруг завода специальные башни. По подсчетам OSINT-аналитиков, на кадрах зафиксировано около 15 таких конструкций.

Интересно, что еще в 2025 году этих башен на предприятии не было - их поспешно установили впоследствии именно для натяжения защитных сетей. Впрочем, масштабное инженерное решение не смогло сдержать удар украинской ракеты.

В результате атаки на стратегическом объекте пострадали по меньшей мере три человека. Факт успешного поражения завода и наличие раненых подтвердил глава Чувашии Олег Николаев, а также президент Украины Владимир Зеленский.

Что производят на предприятии

Завод "ВНИИР-Прогресс" является критически важным звеном в российском военно-промышленном комплексе. Предприятие специализируется на выпуске высокотехнологичной электроники для армии РФ, в частности спутниковых GNSS-приемников, помехоустойчивых антенн для навигационных систем Glonass, GPS и Galileo (модули типа "Комета").

Эти комплектующие являются ключевыми элементами для российского вооружения. Россияне массово интегрируют их в дроны-камикадзе типа Shahed, управляемые авиационные бомбы с модулями УМПК, а также в баллистические и крылатые ракеты комплексов "Искандер-М" и "Калибр".