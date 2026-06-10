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"Фламинго" над Россией: что известно о ракетах, которые уничтожают оборонку врага

15:45 10.06.2026 Ср
4 мин
Что известно о попадании ракет по территории РФ?
aimg Константин Широкун
"Фламинго" над Россией: что известно о ракетах, которые уничтожают оборонку врага Фото: "Фламинго" атаковали Чебоксары (пресс-служба Fire Point)
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Ракеты "Фламинго" атаковали стратегически важное оборонное предприятие в РФ, пролетев более тысячи километров.

РБК-Украина рассказывает, что известно о характеристиках ракет, какие цели уже поражало украинское оружие и способно ли с ними бороться российская ПВО.

Ракета FP-5 "Фламинго" - это украинская крылатая ракета, созданная компанией Fire Point совместно с британской фирмой Milanion Group.

История проекта

О новой крылатой ракете впервые стало известно в 2025 году. Фотографии нескольких готовых ракет были опубликованы 17 августа прошлого года. На следующий день министр обороны Украины Денис Шмыгаль подтвердил наличие в Украине дальнобойного и "очень мощного" оружия собственного производства.

По внешнему виду и заявленным характеристикам эксперты Defense Express идентифицировали "Фламинго" как крылатую ракету FP-5, разработанную британской компанией Milanion Group со штаб-квартирой в ОАЭ. Модель этой ракеты впервые была продемонстрирована на выставке IDEX-2025 в феврале 2025 года.

Заявленные характеристики ракеты

  • Дальность: 3000 км
  • Время в воздухе: более 4 часов
  • Максимальная скорость: 950 км/ч
  • Крейсерская скорость: 850-900 км/ч
  • Размах крыла: 6 метров
  • Максимальный взлетный вес: 6 тонн
  • Вес боевой части: 1 тонна

&quot;Фламинго&quot; над Россией: что известно о ракетах, которые уничтожают оборонку врага

Сколько ракет "Фламинго" может производить Украина?

Серийное производство ракет началось в середине 2025 года, изначально с темпом примерно 30 ракет в месяц. По анонсированным планам, месячные объемы производства должны были достичь 210 ракет.

При этом 15 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что производство ракет "Фламинго" было существенно нарушено из-за "уничтожения производственной линии" российским ракетным ударом. С тех пор производство было восстановлено.

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Какие объекты атаковали "Фламинго"

По данным СМИ, впервые украинские ракеты были применены 30 августа 2025 года для атаки на аванпост ФСБ в Крыму. Согласно сообщениям, по крайней мере три ракеты попали в объект, повредив шесть судов на воздушной подушке.

Кроме того, 23 сентября 2025 года ВСУ нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами "Фламинго" по инструментальному заводу в российском Белгороде, который производит оборудование для авиастроительной отрасли. В результате удара возник пожар в одном из цехов.

Также 13 ноября 2025 года председатель Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что по объектам в городе Орел применили украинскую ракету "Фламинго".

В январе 2026 года "Фламинго" атаковали ракетный полигон Капустин Яр в Астраханской области РФ. Среди подтвержденных целей - ангары и инфраструктура для предстартовой подготовки баллистических ракет, в частности комплекса "Орешник".

Также в ночь на 12 февраля 2026 года Вооруженные силы Украины нанесли удар по арсеналу комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ. Объект расположен вблизи поселка Котлубань Волгоградской области и считается одной из крупнейших площадок хранения боеприпасов российской армии.

В ночь на 20 февраля 2026 года крылатые ракеты поразили Уоткинский машиностроительный завод, что примерно в 1400 км от границы с Украиной. Предприятие производит баллистические ракеты, в частности "Искандер", "Орешник", "Тополь-М" и др.

Кроме того, 5 мая 2026 года крылатая ракета FP-5 "Фламинго" поразила завод "ВНИИР-Прогресс" в российских Чебоксарах. Предприятие производит ГНСС-приемники и антенны для систем спутниковой навигации, которые используются в российских ударных БПЛА типа Shahed, а также в ракетах "Искандер" и "Калибр".

Сегодня, 10 июня, Зеленский также сообщил, что украинские FP-5 "Фламинго" повторно атаковали военный завод в Чебоксарах, который обеспечивает армию оккупанта компонентами для дронов и ракет.

"Фламинго" и российская ПВО

По словам соучредителя компании Fire Point Дениса Штилермана, нетипичная конструкция ракеты значительно усложняет работу ПВО.

"Ракета летит под острым углом, а не пикирует сверху, поэтому российской ПВО ее сложнее засечь и быстро отреагировать. Но такой профиль полета требует идеальных разведывательных данных. Конструкторам нужно знать точную высоту каждого здания", - отметил Штилерман.

Он также добавил, что композитный корпус ракеты существенно снижает радиолокационную заметность "Фламинго".

Открытых данных о том, сколько россиянам удалось сбить ракет "Фламинго" и какими именно системами ПВО нет. Однако известно, что, например, во время первой атаки на Чебоксары было запущено шесть ракет, а до цели долетела, предварительно, одна FP-5.

Хотя сегодня ночью в тот же завод попали несколько ракет. При этом в росСМИ сообщалось, что над территорией РФ якобы было сбито четыре "Фламинго".

Напомним, под утро в среду, 10 июня, в российских Чебоксарах по меньшей мере дважды прогремели взрывы. После ракетного обстрела в районе одного из производств возникли столбы дыма.

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