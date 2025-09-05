ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Фицо ответил на недовольство Трампа из-за покупки российской нефти и газа

Ужгород, Пятница 05 сентября 2025 19:58
UA EN RU
Фицо ответил на недовольство Трампа из-за покупки российской нефти и газа Фото: Роберт Фицо, премьер Словакии (Офис президента Украины)
Автор: Иван Носальский

Много европейских стран уже получают сжиженный природный газ, чтобы заменить импорт из России. Необходимо найти такую систему, при которой каждая страна Европы получат энергоресурсы за хорошую цену.

Как передает РБК-Украина, об этом премьер Словакии Роберт Фицо заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я не буду подробно говорить о том, что слышал вчера от Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.), ведь я вижу это в таком интересном контексте. С одной стороны, мы видим, что многие европейские страны получают LNG (СПГ - ред.), поэтому это для нас действительно является задачей, чтобы мы найти систему, которая будет обеспечивать каждой стране качественную доставку энергии за хорошую цену", - отметил Фицо.

Он уточнил, что было "много объявлений" по теме поставок энергоресурсов. И теперь министры должны тесно сотрудничать по этому вопросу.

Трамп недоволен Словакией

Напомним, вчера, 4 сентября, западные СМИ со ссылкой на источники в Белом доме писали о том, что президент США Дональд Трамп на разговоре с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал, чтобы Европа полностью отказалась от поставок российской нефти и газа.

При этом позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что американский лидер очень недоволен тем, что Венгрия и Словакия продолжают импортировать российский газ.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что в Вашингтоне обеспокоены, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дональд Трамп Роберт Фицо
Новости
"Молодое бабье лето". Какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозки, - блиц с синоптиком
"Молодое бабье лето". Какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозки, - блиц с синоптиком
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России