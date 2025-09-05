Фицо ответил на недовольство Трампа из-за покупки российской нефти и газа
Много европейских стран уже получают сжиженный природный газ, чтобы заменить импорт из России. Необходимо найти такую систему, при которой каждая страна Европы получат энергоресурсы за хорошую цену.
Как передает РБК-Украина, об этом премьер Словакии Роберт Фицо заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я не буду подробно говорить о том, что слышал вчера от Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.), ведь я вижу это в таком интересном контексте. С одной стороны, мы видим, что многие европейские страны получают LNG (СПГ - ред.), поэтому это для нас действительно является задачей, чтобы мы найти систему, которая будет обеспечивать каждой стране качественную доставку энергии за хорошую цену", - отметил Фицо.
Он уточнил, что было "много объявлений" по теме поставок энергоресурсов. И теперь министры должны тесно сотрудничать по этому вопросу.
Трамп недоволен Словакией
Напомним, вчера, 4 сентября, западные СМИ со ссылкой на источники в Белом доме писали о том, что президент США Дональд Трамп на разговоре с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал, чтобы Европа полностью отказалась от поставок российской нефти и газа.
При этом позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что американский лидер очень недоволен тем, что Венгрия и Словакия продолжают импортировать российский газ.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что в Вашингтоне обеспокоены, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть.