Фіцо відповів на невдоволення Трампа через купівлю російської нафти і газу

Ужгород, П'ятниця 05 вересня 2025 19:58
UA EN RU
Фіцо відповів на невдоволення Трампа через купівлю російської нафти і газу Фото: Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини (Офіс президента України)
Автор: Іван Носальський

Багато європейських країн уже отримують скраплений природний газ, щоб замінити імпорт з Росії. Необхідно знайти таку систему, за якої кожна країна Європи отримає енергоресурси за хорошу ціну.

Як передає РБК-Україна, про це прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я не буду детально говорити про те, що чув учора від Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.), адже я бачу це в такому цікавому контексті. З одного боку, ми бачимо, що багато європейських країн отримують LNG (СПГ - ред.), тому це для нас справді є завданням, щоб ми знайшли систему, яка забезпечуватиме кожній країні якісне доставлення енергії за хорошу ціну", - зазначив Фіцо.

Він уточнив, що було "багато оголошень" щодо теми постачання енергоресурсів. І тепер міністри мають тісно співпрацювати з цього питання.

Трамп незадоволений Словаччиною

Нагадаємо, вчора, 4 вересня, західні ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі писали про те, що президент США Дональд Трамп на розмові з європейськими лідерами і президентом України Володимиром Зеленським зажадав, щоб Європа повністю відмовилася від постачання російської нафти і газу.

При цьому пізніше президент України Володимир Зеленський розповів, що американський лідер дуже незадоволений тим, що Угорщина і Словаччина продовжують імпортувати російський газ.

Зі свого боку президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що у Вашингтоні занепокоєні, що Угорщина і Словаччина купують російську нафту.

