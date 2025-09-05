Фіцо відповів на невдоволення Трампа через купівлю російської нафти і газу

Багато європейських країн уже отримують скраплений природний газ, щоб замінити імпорт з Росії. Необхідно знайти таку систему, за якої кожна країна Європи отримає енергоресурси за хорошу ціну.

Як передає РБК-Україна , про це прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я не буду детально говорити про те, що чув учора від Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.), адже я бачу це в такому цікавому контексті. З одного боку, ми бачимо, що багато європейських країн отримують LNG (СПГ - ред.), тому це для нас справді є завданням, щоб ми знайшли систему, яка забезпечуватиме кожній країні якісне доставлення енергії за хорошу ціну", - зазначив Фіцо.

Він уточнив, що було "багато оголошень" щодо теми постачання енергоресурсів. І тепер міністри мають тісно співпрацювати з цього питання.