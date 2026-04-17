Фицо: Словакия подаст в суд на ЕС из-за запрета российского газа

Словакия в ближайшие дни подаст иск, в котором будет оспаривать решение ЕС о запрете импорта российского газа и потребует вынесения предварительного судебного решения.

Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Иск будет подан в Суд ЕС, отметил он, критикуя процедуру принятия этого регламента.

"По мнению правительства Словакии, это является явным нарушением всех принципов, на которых основываются договоры ЕС", - подчеркнул Фицо.

Словацкий премьер добавил, что решения по санкциям и вопросам внешней политики должны приниматься единогласно.

Венгрия уже подала иск против запрета, а Словакия ранее заявляла, что сделает то же самое. Фицо отметил, что правительство подаст свой иск до 27 апреля.

Обе страны продолжают получать российский газ, несмотря на усилия ЕС, направленные на то, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей и сократить финансирование войны РФ против Украины.

Запрет на импорт российского газа был одобрен значительным большинством стран, что позволило ЕС преодолеть сопротивление Словакии и Венгрии при принятии этого решения.