Фицо: Словакия подаст в суд на ЕС из-за запрета российского газа

17:50 17.04.2026 Пт
Ранее такой же иск подала Венгрия
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Роберт Фицо (Getty Images)

Словакия в ближайшие дни подаст иск, в котором будет оспаривать решение ЕС о запрете импорта российского газа и потребует вынесения предварительного судебного решения.

Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Газ из-под санкций: Россия расширяет поставки СПГ на новый рынок

Иск будет подан в Суд ЕС, отметил он, критикуя процедуру принятия этого регламента.

"По мнению правительства Словакии, это является явным нарушением всех принципов, на которых основываются договоры ЕС", - подчеркнул Фицо.

Словацкий премьер добавил, что решения по санкциям и вопросам внешней политики должны приниматься единогласно.

Венгрия уже подала иск против запрета, а Словакия ранее заявляла, что сделает то же самое. Фицо отметил, что правительство подаст свой иск до 27 апреля.

Обе страны продолжают получать российский газ, несмотря на усилия ЕС, направленные на то, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей и сократить финансирование войны РФ против Украины.

Запрет на импорт российского газа был одобрен значительным большинством стран, что позволило ЕС преодолеть сопротивление Словакии и Венгрии при принятии этого решения.

Отказ Европы от российского газа

Напомним, 3 декабря 2025 года представители Европейского совета и Европарламента достигли предварительной договоренности о полном отказе от импорта российского природного газа до 2027 года.

Уже через две недели, 17 декабря, Европейский парламент одобрил планы ЕС по поэтапному отказу от импорта газа из РФ.

Отметим, 26 января 2026 года Совет Европейского Союза окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа. СПГ прекратят поставлять в ЕС с 1 января 2027 года, а трубопроводный газ - с 30 сентября 2027 года.

Обвалятся ли цены на АЗС в Украине после заявления Ирана: прогноз эксперта
Обвалятся ли цены на АЗС в Украине после заявления Ирана: прогноз эксперта
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы