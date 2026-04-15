Газ из-под санкций: Россия расширяет поставки СПГ на новый рынок

23:16 15.04.2026 Ср
2 мин
Танкер Kunpeng уже направляется в индийский терминал Дахедж
aimg Анастасия Никончук
Фото: танкер с СПГ (GettyImages)

Система отслеживания LSEG фиксирует движение партии российского СПГ с санкционного завода "Портовая" в направлении Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Читайте также: Под санкциями, но с поставками: "Газпром" отправил новый груз СПГ в Китай

Если поставка будет завершена, это станет первым подобным случаем с момента заявлений о возможном сокращении закупок российской энергии со стороны Индии.

Ранее в публичном поле появлялись утверждения о том, что Индия якобы может снизить импорт российских энергоресурсов, однако официального подтверждения подобных обязательств со стороны Нью-Дели не было.

Позиция Индии и факторы импорта

Индийская сторона неоднократно заявляла, что решения о закупках энергоносителей принимаются исходя из стоимости, надежности поставок и интересов внутреннего рынка.

Страна остается одним из крупнейших мировых импортеров энергоресурсов и уже сталкивается с последствиями нестабильности на глобальном рынке.

Дополнительное давление на энергетический сектор оказывает рост цен и перебои поставок, связанные с конфликтами в других регионах и ограничениями логистических маршрутов.

Санкции и перестройка поставок

Завод "Портовая", мощность которого составляет около 1,5 млн тонн СПГ в год, начал работу в 2022 году.

Экспорт с предприятия был ограничен после введения дополнительных санкций в январе 2025 года, направленных на снижение экспортных возможностей России в газовом секторе.

На фоне ограничений Россия уже перенаправляет поставки СПГ на альтернативные рынки.

Ранее санкционный газ направлялся в Китай, в частности в порт Бэйхай, а также поставлялся с проекта "Арктик СПГ-2".

Возможное расширение рынков

Если поставка в Индию будет завершена, это фактически откроет для России еще один рынок сбыта санкционного СПГ.

До этого все аналогичные поставки с ограниченных проектов осуществлялись исключительно в Китай.

По данным отраслевых источников, танкер Kunpeng уже следует к индийскому терминалу в Дахедж, расположенному на западе страны.

Отмечается, что ранее "Портовая" в зимний период отправляла в среднем до двух грузов ежемесячно, однако после марта 2025 года объемы переориентированы: часть поставок идет в Калининград, а часть — в Азию.

Напоминаем, что российские государственные энергетические компании "Газпром" и "Роснефть" фигурируют в сообщениях о возможном участии в вывозе украинских детей в РФ и их последующей попытке идеологического воздействия.

Отметим, что администрация президента США Дональда Трампа, по имеющимся данным, не планирует продлевать специальные разрешения на закупку российской нефти, находящейся под санкциями, несмотря на давление, связанное с ростом цен на топливо.

Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта