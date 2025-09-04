У Фицо раскрыли планы на встречу с Зеленским в Ужгороде

Премьер Словакии Роберт Фицо уже завтра, 5 сентября, посетит Ужгород. Там он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сказано в заявлении пресс-службы словацкого правительства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TASR.
В правительстве Словакии отметили, что вопрос энергетической инфраструктуры должен стать одним из главных во время переговоров Зеленского и Фицо.
При этом по итогам встречи президент Украины и премьер Словакии проведут совместную пресс-конференцию.
Планируется, что Фицо отдельно встретится с премьером Украины Юлией Свириденко.
В словацкую делегацию войдут вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных дел Юрай Бланар.
Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо анонсировал свою поездку в Ужгород на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Китае, когда он говорил с российским диктатором Владимиром Путиным.
После встречи с главой Кремля словацкий премьер рассказал, что у него есть несколько посланий, которые он хочет передать Зеленскому.
Стоит заметить, что встреча президента Украины и премьера Словакии происходит после того, как украинские защитники несколько раз атаковали нефтепровод "Дружба", через который Словакия импортирует российскую нефть.