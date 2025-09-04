У Фіцо розкрили плани на зустріч із Зеленським в Ужгороді

Зустріч Зеленського і Фіцо

Нагадаємо, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо анонсував свою поїздку до Ужгорода на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Китаї, коли він говорив із російським диктатором Володимиром Путіним.

Після зустрічі з очільником Кремля словацький прем'єр розповів, що в нього є кілька послань, які він хоче передати Зеленському.

Варто зауважити, що зустріч президента України та прем'єра Словаччини відбувається після того, як українські захисники кілька разів атакували нафтопровід "Дружба", через який Словаччина імпортує російську нафту.