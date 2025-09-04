UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Фіцо розкрили плани на зустріч із Зеленським в Ужгороді

Фото: Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вже завтра, 5 вересня, відвідає Ужгород. Там він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в заяві прес-служби словацького уряду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TASR.

В уряді Словаччини зазначили, що питання енергетичної інфраструктури має стати одним із головних під час переговорів Зеленського і Фіцо.

При цьому за підсумками зустрічі президент України і прем'єр Словаччини проведуть спільну пресконференцію.

Планується, що Фіцо окремо зустрінеться з прем'єркою України Юлією Свириденко.

До словацької делегації увійдуть віцепрем'єр і міністр економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ Юрай Бланар.

Зустріч Зеленського і Фіцо

Нагадаємо, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо анонсував свою поїздку до Ужгорода на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Китаї, коли він говорив із російським диктатором Володимиром Путіним.

Після зустрічі з очільником Кремля словацький прем'єр розповів, що в нього є кілька послань, які він хоче передати Зеленському.

Варто зауважити, що зустріч президента України та прем'єра Словаччини відбувається після того, як українські захисники кілька разів атакували нафтопровід "Дружба", через який Словаччина імпортує російську нафту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийУжгородРоберт Фіцо