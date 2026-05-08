Фицо в Москве назвал себя "черной овцой" Евросоюза

21:55 08.05.2026 Пт
2 мин
Фицо в Москве сделал заявление о своей роли в ЕС
aimg Сергей Козачук
Фицо в Москве назвал себя "черной овцой" Евросоюза Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву, где назвал себя "черной овцой" ЕС. Он анонсировал встречу с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения "практических вопросов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Denník N.

Позиция Фицо относительно ЕС и России

Словацкий премьер заявил российским журналистам, что сознательно отвергает обязательное единое мнение внутри Евросоюза относительно войны в Украине.

По его словам, диалог является ключевым инструментом, а он сам стремится к "стандартным отношениям" с Российской Федерацией.

"В Европейском Союзе всегда есть какая-то черная овца. Поэтому я принадлежу к этому стаду. Я говорю это везде... я против какого-то одного обязательного мнения", - подчеркнул Фицо.

План визита в Москву

Находясь возле Кремля, Фицо возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата и заявил, что проявляет уважение к жертвам бывшего Советского Союза в борьбе с фашизмом.

Он также подтвердил, что завтра планирует личный разговор с Путиным, чтобы передать определенные "месседжи" от европейских политиков.

Премьер добавил, что поддерживает любую форму прекращения огня и верит, что "российско-украинская история" приближается к концу.

Какой сигнал Фицо повез Путину

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский накануне 9 мая заявил, что не рекомендует иностранцам посещать Москву на время проведения парадных мероприятий.

Также стало известно, что Фицо фактически выступает посредником между Киевом и Кремлем. Как заявил государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец, премьер едет в Москву с миссией от президента Украины.

Вероятно, речь идет о позиции по завершению войны - источники в Офисе президента указывают, что Фицо мог повести сигнал о готовности Зеленского к встрече на уровне лидеров для финализации мирного процесса.

