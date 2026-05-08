Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви, де назвав себе "чорною вівцею" ЄС. Він анонсував зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення "практичних питань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Denník N .

Позиція Фіцо щодо ЄС та Росії

Словацький прем’єр заявив російським журналістам, що свідомо відкидає обов’язкову єдину думку всередині Євросоюзу щодо війни в Україні.

За його словами, діалог є ключовим інструментом, а він сам прагне до "стандартних відносин" із Російською Федерацією.

"У Європейському Союзі завжди є якась чорна вівця. Тож я належу до цієї отари. Я кажу це всюди... я проти якоїсь однієї обов’язкової думки", - наголосив Фіцо.

План візиту до Москви

Перебуваючи біля Кремля, Фіцо поклав квіти до Могили Невідомого солдата та заявив, що виявляє повагу до жертв колишнього Радянського Союзу у боротьбі з фашизмом.

Він також підтвердив, що завтра планує особисту розмову з Путіним, аби передати певні "меседжі" від європейських політиків.

Прем’єр додав, що підтримує будь-яку форму припинення вогню і вірить, що "російсько-українська історія" наближається до кінця.