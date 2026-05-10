Зеленский должен позвонить Путину, если он заинтересован в переговорах, - Фицо
Президент Украины Владимир Зеленский должен сам позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, если он заинтересован в переговорах по завершению войны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил после визита в Москву.
Фицо отметил, что в Москве он передал послание Путину от Зеленского.
"Он (Зеленский - ред.) сказал мне в Армении, во время нашей личной встречи, что готов встретиться с Владимиром Путиным в любом формате", - рассказал премьер Словакии.
В то же время он публично огласил ответ, который дал российский диктатор на послание украинского президента.
"Если украинский президент заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону", - сказал Фицо.
Словацкий премьер также высоко оценил продление режима прекращения огня до 11 мая.
"Я назвал прекращение огня абсолютно необходимым, чтобы дать пространство тому, что абсолютно необходимо - дипломатическим усилиям, диалогу, переговорам, которые в тысячу раз полезнее, чем взаимное убийство", - добавил он.
В то же время Фицо заявил, что "отвергает новый железный занавес между ЕС и Россией" и "заинтересован в стандартных, дружеских и взаимовыгодных отношениях с этой мировой державой".
Послание Путину
Напомним, ранее секретарь МИД Словакии Растислав Хованец рассказал, что премьер-министр страны Роберт Фицо во время визита в Москву 9 мая передаст российскому диктатору Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского.
По его словам, Фицо также может получить от главы Кремля ценную информацию относительно того, как российский диктатор видит усилия по завершению войны.
У Зеленского уточнили, что Фицо, вероятно, повез российскому диктатору в Москву сигнал о том, что президент Украины готов к встрече на уровне лидеров для завершения войны.
В то же время вчера Путин заявил о готовности провести встречу с Зеленским не только в Москве, но и на территории третьего государства. Главным условием он назвал подписание финального договора.