Фінляндія заморозила російське майно на 76 млн євро
Влада Фінляндії заморозила майно російських олігархів та компаній, які потрапили під дію санкцій, на суму 76 мільйонів євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Зазначається, що управління зі стягнення боргів Фінляндії зокрема конфіскувало понад тисячу вагонів товарних поїздів. Їхня загальна вартість може досягати 20 млн євро.
При цьому було вилучено великі партії цінної сировини. Наприклад, у порту Коккола перебуває вантаж залізної руди, вартість якого оцінюється в 40 млн євро.
Раніше ми повідомляли, що у суботу, 21 травня, російський "Газпром" призупинив експорт газу до Фінляндії. Таке рішення стало останньою ескалацією суперечки із західними країнами з приводу платежів за енергоносії.
Також ми писали, що Фінляндія, на тлі вирішення вступити до складу НАТО, бажає зберегти мир на кордоні з Росією.
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