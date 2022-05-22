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Финляндия заморозила российское имущество на 76 млн евро

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Воскресенье 22 мая 2022 17:49
Финляндия заморозила российское имущество на 76 млн евро Фото: флаг Финляндии (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Власти Финляндии заморозили имущество российских олигархов и компаний, которые попали под действие санкций, на сумму 76 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Отмечается, что управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало более тысячи вагонов товарных поездов. Их общая стоимость может достигать 20 млн. евро.

При этом были изъяты крупные партии ценного сырья. К примеру, в порту Коккола находится груз железной руды, стоимость которого оценивается в 40 млн евро.

Ранее мы сообщали, что в субботу, 21 мая, российский "Газпром" приостановил экспорт газа в Финляндию. Такое решение явилось последней эскалацией спора с западными странами по поводу платежей за энергоносители.

Также мы писали, что Финляндия, на фоне решения вступить в состав НАТО, желает сохранить мир на границе с Россией.

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