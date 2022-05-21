Росія припинила постачання газу до Фінляндії

У суботу, 21 травня, російський "Газпром" призупинив експорт газу до Фінляндії. Таке рішення стало останньою ескалацією суперечки із західними країнами з приводу платежів за енергоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Газпром експорт" зажадав, щоб європейські країни оплачували поставки російського газу в рублях через санкції, введені у зв'язку з вторгненням Москви в Україну, але Фінляндія відмовляється це робити.

"Імпорт газу через точку входу в Іматру припинено", - йдеться в заяві компанії Gasgrid Finland.

Іматра є точкою входу російського газу до Фінляндії.

Напередодні компанія Gasum також підтвердила припинення поставок.

"Поставки природного газу до Фінляндії за договором поставки компанії Gasum були припинені. Починаючи від сьогодні, протягом майбутнього літнього сезону Gasum буде поставляти природний газ своїм клієнтам з інших джерел по трубопроводу Balticconnector", - йдеться в повідомленні компанії.

Balticconnector з'єднує Фінляндію з газовою мережею сусідньої Естонії.