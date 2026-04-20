Эксперт озвучил сценарии, по которым страны Скандинавии готовятся к войне с РФ

11:26 20.04.2026 Пн
Как именно страны Скандинавии готовятся к войне с Россией
Ирина Глухова, Роман Кот
Эксперт озвучил сценарии, по которым страны Скандинавии готовятся к войне с РФ Фото иллюстративное: страны Скандинавии готовятся к войне с РФ (Getty Images)

В скандинавских странах уже длительное время сохраняется консенсус относительно подготовки к обороне. Речь идет о Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании.

Об этом рассказывается в материале РБК-Украина"Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию".

Как отметил финский политический эксперт, экс-депутат парламента Финляндии Ристо Пенттиля, оборонная стратегия Финляндии базируется на историческом опыте. Страна на протяжении всей "Холодной войны" была полунезависимым буфером между СССР и НАТО.

"После окончания Холодной войны остальные страны Европы начали разоружаться, а Финляндия, наоборот, начала вооружаться. Поэтому в 1990-х годах мы построили нашу оборону, приобрели у США самолеты F-18 Hornet и купили сотни танков в бывшей Восточной Германии", - рассказал РБК-Украина эксперт.

По его словам, разногласия есть скорее из-за того, как именно готовиться к войне.

"Партии, занимающие более левые позиции, делают акцент на общественный подход и устойчивости, тогда как партии правоцентристского направления, возможно, уделяют больше внимания военной промышленности и боевой готовности, - на примере Швеции", - пояснил собеседник.

Он отметил, что после аннексии Крыма Россией, в 2015-2016 годах в Северной Европе разрабатывали сценарии, по которым Россия попытается захватить остров Готланд в Швеции, Шпицберген в Норвегии и Аландские острова в Финляндии. Однако, со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО эти сценарии несколько изменились.

"Военные стратеги и СМИ все еще обсуждают сценарии "Нарвы", "Сувалкского коридора" между Литвой и Польшей и архипелага Шпицберген в Северном Ледовитом океане - островов, на которых россияне и норвежцы ведут промышленную разработку ископаемых", - добавил Пенттиля.

Сейчас Швеция восстанавливает свою систему тотальной обороны. В 2017 году страна возобновила частичный военный призыв. Планируется привлекать до 10 тысяч призывников ежегодно уже до 2030-го и 12 тысяч в 2032-2035 годах.

Впрочем, по оценкам Пенттиля, он не слишком эффективен.

Аналогичный курс на тотальную оборону взяла и Норвегия - в 2026 году она проводит крупнейшие гражданско-военные учения со времен Холодной войны. К ним привлекли бизнес, муниципалитеты и гражданское население.

"Относительно готовности общества в целом, я считаю, что Финляндия имеет лучшие позиции, поскольку обладает очень большим резервом - около 800 тысяч подготовленных людей. Швеция этого не имеет, но зато имеет очень мощную оборонную промышленность", - отметил эксперт.

Европа готовится к войне

Как известно, после того как угроза со стороны Москвы в отношении Европы начала расти, особенно на фоне инцидентов с дронами в странах ЕС, союзники по НАТО активизировали меры по усилению обороны и подготовки к потенциальным сценариям войны.

На этом фоне государства Альянса увеличивают оборонные бюджеты - иногда до уровня около 5% ВВП - и параллельно наращивают мощности собственного оборонно-промышленного комплекса.

Риторика Вашингтона добавляет еще большей остроты: президент США Дональд Трамп четко заявляет европейским союзникам: время научиться обороняться самостоятельно.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Российская Федерация готовится к большой войне на Европейском континенте, чтобы быть способными начать боевые действия в 2029 или 2030 году.

Между тем Швеция не исключает, что Россия уже в ближайшее время может захватить один из островов Балтийского моря - и таким образом проверить, как НАТО отреагирует на провокацию

