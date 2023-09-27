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Финляндия отменила запрет на передачу персональных данных клиентов "Яндекса" в Россию

Финляндия, Среда 27 сентября 2023 04:05
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Финляндия отменила запрет на передачу персональных данных клиентов "Яндекса" в Россию Фото: (flickr.com)
Автор: Максим Шушко

Регулятор защиты данных Финляндии отменил временный запрет российской технологической группе Yandex и ее партнеру Ridetech на передачу в Россию личных данных клиентов приложения "Яндекса" для заказа поездок Yango.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

О чрезвычайном запрете на передачу данных было объявлено Финляндией в августе. По их мнению, тогда российское законодательство предоставляло ФСБ РФ право на получение данных финских пользователей приложения "Яндекса" Yango.

Но уже 26 сентября финский регулятор заявил, что новая информация показывает, что российское законодательство не распространяется на услуги такси, предоставляемые приложением и поэтому запрет отменяется.

"Yango пока разрешено продолжать работу в Финляндии", - заявил финский регулятор.

Утверждается, что Норвегия также планировала ввести подобный запрет на тот, который выпустила Финляндия, но не издала официального приказа и воздержится от этого, заявил спикер Норвежского агентства по защите данных.

"Яндекс"

Яндекс давно и активно сотрудничает с ФСБ РФ, передавая данные пользователей. Его новостная лента много лет использовалась для кремлевской пропаганды.

В мае появилась информация, что владелец Яндекса планирует продать свои активы в РФ и уже получил ряд заявок от местных олигархов.

Со временем соучредитель компании Аркадий Волож официально попросил ЕС отменить санкции против него. Это произошло после осуждения им войны РФ против Украины.

Следует отметить, что Украина официально ввела санкции против ряда российских IT-компаний. В список попали "Компания ВК", "Яндекс" и "1С".

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