Соучредитель "Яндекса" просит ЕС отменить санкции после осуждения войны, - FT

Соучредитель "Яндекс" Аркадий Волож официально попросил ЕС отменить санкции против него. Это произошло после его первого осуждения войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Time.

Отмечается, что юристы Воложа обратились к ЕС с просьбой отменить меры через несколько дней после того, как Волож осудил вторжение РФ в Украину.

Издание, со ссылкой на людей, знакомых с этим шагом, сообщает, что запрос от подсанкционного бизнесмена будет обсуждаться представителями ЕС в следующем месяце.

Просьба Воложа поступила после того, как он стал лишь вторым известным российским миллиардером, который безоговорочно осудил войну в Украине в начале этого месяца, что побудило дипломаты, чиновников и других лиц, находящихся под санкциями, призвать ЕС отреагировать.

"Дело подняло вопрос о том, должны ли политики включать "выезды" для деятелей российской элиты, которые находятся под санкциями и выступают против вторжения", - говорится в сообщении.

Попытка дистанцироваться

Волож описал себя как "израильского технологического предпринимателя казахстанского происхождения" на личном веб-сайте, что вызвало критику в российских СМИ и Telegram за явное преуменьшение его связей с Россией.

Напомним, что Волож разработал "Яндекс" в России, создав крупнейшую в стране технологическую компанию и в конце концов выведя ее на американскую фондовую биржу Nasdaq в 2011 году.

Он покинул пост генерального директора и покинул совет директоров после того, как Европейский Союз включил его в свой санкционный список в июне 2022 года. Волож назвал решение ЕС "ошибочным".

"Яндекс" проводит корпоративную реструктуризацию, которая в конечном счете должна привести к тому, что его основной прибыльный бизнес в России будет выделен из материнской компании Yandex NV, зарегистрированной в Нидерландах.

С тех пор как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, "Яндекс" стремился сбалансировать внутреннее давление, с одной стороны, со своими западными инвесторами, с другой.

Яндекс давно и активно сотрудничает с ФСБ, передавая данные пользователей. Его новостная лента много лет использовалась для кремлевской пропаганды.

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