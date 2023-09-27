ua en ru
Ср, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фінляндія скасувала заборону на передачу персональних даних клієнтів "Яндекса" в Росію

Фінляндія, Середа 27 вересня 2023 04:05
UA EN RU
Фінляндія скасувала заборону на передачу персональних даних клієнтів "Яндекса" в Росію Фото: (flickr.com)
Автор: Максим Шушко

Регулятор захисту даних Фінляндії скасував тимчасову заборону російській технологічній групі Yandex і її партнеру Ridetech на передачу в Росію особистих даних клієнтів додатка "Яндекса" для замовлення поїздок Yango.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про надзвичайну заборону щодо передачі даних було оголошено Фінляндією в серпні. На їх думку, тоді російське законодавство надавало ФСБ РФ право на отримання даних фінських користувачів застосунку "Яндекса" Yango.

Та вже 26 вересня фінський регулятор заявив, що нова інформація показує, що російське законодавство не поширюється на послуги таксі, які надає додаток і тому заборона скасовується.

"Yango поки що дозволено продовжувати роботу у Фінляндії", - заявив фінський регулятор.

Стверджується, що Норвегія також планувала ввести подібну заборону до тієї, яку випустила Фінляндія, але не видала офіційного наказу і утримається від цього, заявив речник Норвезького агентства із захисту даних.

"Яндекс"

"Яндекс" давно та активно співпрацює з ФСБ РФ, передаючи дані користувачів. Його стрічка новин багато років використовувалася для кремлівської пропаганди.

У травні з'явилась інформація, що власник "Яндекса" планує продати свої активи у РФ і вже отримав низку заявок від місцевих олігархів.

Згодом співзасновник компанії Аркадій Волож офіційно попросив ЄС скасувати санкції проти нього. Це сталося після засудження ним війни РФ проти України.

Варто зазначити, що Україна офіційно ввела санкції проти низки російських IT-компаній. До списку потрапили "Компания ВК", "Яндекс" та "1С".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Яндекс Финляндия
NEWS
Єврокомісія буде представляти країни ЄС перед СОТ у відповідь на скаргу України щодо зерна
Єврокомісія буде представляти країни ЄС перед СОТ у відповідь на скаргу України щодо зерна
DAILY
Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни