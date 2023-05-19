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Владелец "Яндекса" хочет продать долю своих активов и покинуть рынок РФ, - Reuters

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Россия, Пятница 19 мая 2023 22:03
Владелец "Яндекса" хочет продать долю своих активов и покинуть рынок РФ, - Reuters Фото: "Яндекс" (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Владелец "Яндекса" планирует продать свои активы в РФ и уже получил ряд заявок от местных олигархов. Активы оцениваются примерно в 14 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Среди претендентов на участие в торгах принимают участие олигархи Владимир Потанин (генеральный директор "Норникеля" - ред.) и Вагит Алекперков (соучредитель "Лукойла" - ред.).

Другими потенциальными претендентами являются основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов и государственный банк ВТБ. Также покупкой активов "Яндекса" заинтересовался бывший владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович и бизнесмен Александр Абрамов.

Yandex NV (материнская компания - ред.) решила отказаться от своего основного бизнеса в России. Компания будет развивать четыре новых подразделения на международном уровне.

"Яндекс"

Транснациональная компания в области информационных технологий, чье главное юридическое лицо зарегистрировано в Нидерландах, владеет одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах.

Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Беларуси и Казахстана. Главной компанией холдинга является зарегистрированное в Нидерландах в 2004 году акционерное общество Yandex NV.

Напомним, что недавно Украина официально ввела санкции против ряда российских IT-компаний. В список попали "Компания ВК", "Яндекс" и "1С".

Фондовая биржа Nasdaq сообщила российской интернет-компании "Яндекс" и компании электронной коммерции Ozon о том, что их акции будут исключены из листинга через год после того, как торги их ценными бумагами были прекращены.

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