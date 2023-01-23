Финляндия вместе с Украиной будут противостоять киберпреступлениям: подписали меморандум

Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Финляндией в сфере противостояния киберугрозам и модернизации украинской телеком-инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
"Мы благодарны Финляндии за поддержку цифровизации в Украине в такое сложное время. Подписанный меморандум поможет усилить цифровую трансформацию и модернизацию телеком-инфраструктуры в Украине. Также будем перенимать лучшие практики для предотвращения киберугроз и гибридных угроз и развивать цифровую устойчивость государства", - отметил вице-премьер-министр, министр цифровизации Михаил Федоров.
Как пояснили в Минцифре, в соответствии с меморандумом договорились с Министерством транспорта и связи Финляндии, которое презентовал глава Тимо Гаракка, обмениваться опытом в:
По словам Федорова, Финляндия стабильно находится в лидерах европейского индекса DESI, определяющего эволюцию государств-членов ЕС в цифровизации. И добавил, что Украине будет полезно подробнее изучить финский опыт.
"Я очень потрясен работой, которую сделала Украина для продвижения цифровизации. Этим соглашением мы уже заглядываем в период восстановления Украины. Я верю, что мы можем многому научиться друг у друга", - подчеркнул Гаракка.
Недавно РБК-Украина сообщало, что, по информации Госспецсвязи, все хакеры, работающие с Россией против Украины, являются подконтрольными Российской Федерации военными преступниками.
Мы писали, что Украина призывает к созданию "Кибер ООН" - организации, которая будет заниматься противодействием российским кибератакам на инфраструктуру Украины.
Напомним, что Украине удалось совершить "настоящую революцию", продвинувшись на высшую степень в своей киберобороне на фоне мощных атак России. Об этом заявил глава Командования киберзащиты Франции (COMCYBER), генерал Эймерик Бонемизон.
Добавим, что в Украине было зарегистрировано и исследовано более 1500 кибератак с начала полномасштабного вторжения России. Большинство из них – со стороны страны-агрессора.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.