Чтобы противостоять российским атакам. Украина призывает создать "Кибер ООН", - СМИ
Украина призывает к созданию "Кибер ООН" – организации, которая будет заниматься противодействием российским кибератакам на инфраструктуру Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Politico.
По словам издания, с такой инициативой выступил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.
"Нам нужна Кибер ООН, нации, объединенные в киберпространстве, чтобы защитить себя, эффективно защитить наш мир в будущем, кибермир и наш реальный, обычный мир. Что нам действительно нужно в этой ситуации, так это хаб или место, где мы можем обмениваться информацией, поддерживать друг друга и взаимодействовать”, – заявил он.
По его словам, Россия объединяет ракетные удары с кибератаками, чтобы нанести наибольший ущерб гражданским украинцам.
"Кибератаки станут такими же мощными, а возможно, даже более мощными, чем обычные атаки, а последствия кибератак настолько масштабны, что не стоит недооценивать последствия", - сказал Щиголь.
Пока непонятно, поддержат ли эту идею союзники Украины.
Напомним, что информационный "Рамштайн" может состояться в Париже, сейчас по этому поводу идут переговоры. В случае задержки еще рассматривается Варшава.
Также Украина призвала государства ООН поддержать формулу мира. План, основанный на целях и принципах организации, направлен на обеспечение безопасности во всех ее измерениях.
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