Фінляндія разом з Україною протистоятимуть кіберзлочинам: підписали меморандум

Україна підписала меморандум про співпрацю з Фінляндією у сфері протистояння кіберзагрозам та модернізації української телеком-інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
"Ми вдячні Фінляндії за підтримку цифровізації в Україні у такий складний час. Підписаний меморандум допоможе підсилити цифрову трансформацію та модернізацію телеком-інфраструктури в Україні. Також будемо переймати найкращі практики для запобігання кіберзагрозам та гібридним загрозам і розвивати цифрову стійкість держави", - зазначив віцепрем'єр-міністр, міністр цифровізації Михайло Федоров.
Як пояснили у Мінцифри, відповідно до меморандуму домовилися з Міністерством транспорту та зв’язку Фінляндії, яке презентував очільник Тімо Гаракка, обмінюватися досвідом у:
За словами Федорова, Фінляндія стабільно перебуває у лідерах європейського індексу DESI, який визначає еволюцію держав-членів ЄС у цифровізації. І додав, що Україні буде корисно детальніше вивчити фінський досвід.
"Я дуже вражений роботою, яку зробила Україна для просування цифровізації. Цією угодою ми вже заглядаємо в період відновлення України. Я вірю, що ми можемо багато чого навчитися один у одного", - підкреслив Гаракка.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що, за інформацією Держспецзв’язку, всі хакери, які працюють з Росією проти України, є підконтрольними Російській Федерації воєнними злочинцями.
Ми писали, що Україна закликає до створення "Кібер ООН" - організації, яка займатиметься протидією російським кібератакам на інфраструктуру України.
Нагадаємо, що Україні вдалося здійснити "справжню революцію", просунувшись на найвищий ступінь у своїй кіберобороні на тлі потужних атак Росії. Про це заявив голова Командування кіберзахисту Франції (COMCYBER), генерал Еймерік Бонемізон.
Додамо, що в Україні зареєстрували та дослідили понад 1500 кібератак з початку повномасштабного вторгнення Росії. Більшість із них - з боку країни-агресора.
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