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В Украине зарегистрировали более 1,5 тысяч кибератак с начала полномасштабной войны: какая у них цель

Новина українською →
Понедельник 02 января 2023 13:31
В Украине зарегистрировали более 1,5 тысяч кибератак с начала полномасштабной войны: какая у них цель Фото: в Украине зарегистрировали более 1,5 тысяч кибератак с начала полномасштабной войны (pixabay.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине зарегистрировали и исследовали более 1500 кибератак с начала полномасштабного вторжения России. Большинство из них - со стороны страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации.

Сообщается, что в период с сентября по декабрь 2022 года в Украине действовали такие российские и пророссийские хакерские группировки:

  • ARMAGEDDON/GAMAREDON/PRIMITIVE BEAR (ФСБ России, активность отслеживается по идентификатору UAC-0010)
  • SANDWORM (Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ), активность отслеживается по идентификатору UAC-0082)
  • APT28/FANCY BEAR (ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), активность отслеживается по идентификатору UAC-0028)
  • АРТ29/COZY BEAR (Служба внешней разведки Украины РФ, активность отслеживается по идентификатору UAC-0029)
  • UNC1151/ GHOSTWRITER (Министерство обороны Беларуси, активность отслеживается по идентификатору UAC-0051)
  • XAKNET, KILLNET, Z-TEAM, CYBERARMYOFRUSSIA_REBORN (пророссийские кибертеррористы, активность отслеживается по идентификаторам UAC-0106, UAC-0108, UAC-0109, UAC-0107 соответственно)

Отмечается, что среди главных целей хакеров - шпионаж (получение разведывательных данных по логистике, вооружению, планам и операциям Сил безопасности и обороны), попытки выведения из строя объектов критической информационной инфраструктуры, лишение доступа украинцев к госуслугам и сервисам, банковскому обслуживанию и т.д.

Кроме того, целью хакеров является осуществление информационно-психологических операций и дезинформационных вбросов для подрыва доверия к способностям органов госвласти, Сил безопасности и обороны, распространение панических настроений среди населения.

При этом киберзлоумышленникам не удается достичь стратегической цели и нанести существенный ущерб инфраструктуре Украины.

Напомним, Россия ежесуточно наносит по Украине более 10 кибератак.

РБК-Украина также сообщало, могут ли кибератаки россиян обесточить всю Украину.

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