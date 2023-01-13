ua ru
Пт, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина совершила "революцию" в своей киберзащите на фоне атак РФ, - французский генерал

Новина українською →
Пятница 13 января 2023 12:19
Украина совершила "революцию" в своей киберзащите на фоне атак РФ, - французский генерал Фото: Украина совершила "революцию" в своей киберзащите на фоне атак РФ (freepik)
Автор: Руслан Гаращенко

Украине удалось совершить "настоящую революцию", продвинувшись на высшую ступень в своей киберобороне на фоне мощных атак России.

Об этом заявил глава Командования киберзащиты Франции (COMCYBER) генерал Эймерик Боннемизон, передает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По его словам, кибератаки, в основном российского происхождения, поражают Украину и ее критическую инфраструктуру как минимум с 2014 года. На фоне этого Украина укрепила "свои возможности киберзащиты", что позволило ей совершить "настоящую революцию", продвинувшись на более высокий уровень.

В декабре прошлого года во время закрытых слушаний в Национальной ассамблее, содержание которых было обнародовано в четверг, генерал Боннемизон объяснил, что Украина работала над своими уязвимыми местами вместе с западными кибергосударствами, в первую очередь, с Соединенными Штатами.

Боннемизон назвал эту поддержку "решительной" и "приближением украинских стандартов и процедур к западным образцам".

"Это дает возможность быстро обмениваться признаками атаки и первыми техническими средствами защиты от нее", - объяснил он.

Генерал высоко оценил устойчивость и эффективность украинской киберзащиты, добавив, что он доволен тем, что российские кибератаки были "гораздо менее влиятельными и эффективными, чем ожидалось".

По словам генерала, "Украина могла быть поставлена на колени", но этого не произошло, а наоборот: сейчас страна имеет оборонное преимущество, которое "является настоящей сменой парадигмы". Это позволяет украинскому государству сдерживать, реорганизовывать и "использовать другие системы для восстановления, и все это со значительным творческим подходом и инновациями" в сфере киберзащиты.

Напомним, в Украине зарегистрировали и исследовали более 1500 кибератак с начала полномасштабного вторжения России. Большинство из них - со стороны страны-агрессора.

Как сообщалось, Россия ежесуточно наносит по Украине более 10 кибератак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Кибератака Киберполиция
NEWS
Оккупанты ударили ракетами по трем городам и заказали форму "Роснефти", - сводка Генштаба
Оккупанты ударили ракетами по трем городам и заказали форму "Роснефти", - сводка Генштаба
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам