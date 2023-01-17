Все хакеры, работающие против Украины, являются военными преступниками, - Госспецсвязь
По информации Госспецсвязи, все хакеры, работающие с Россией против Украины, являются подконтрольными Российской Федерации военными преступниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Media Center Ukraine - Ukrinform.
Как отметил на брифинге глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, нужно понимать и учитывать, что все хакеры, работающие против Украины в киберпространстве, финансируются за счет государства - Российской Федерации.
"Это все люди, которые либо состоят на военной службе, либо финансируются за счет силовых структур. Даже средства частного сектора все равно добыты коррупционным путем при содействии их власти. Поэтому мы должны понимать, что это все - военные преступники, поскольку используют умения, средства и навыки против Украины во время войны. Они воюют с Украиной. Эти хакеры подконтрольны государству в любом случае и во всех смыслах этого слова", - подчеркнул Щиголь.
В то же время именно перед брифингом главы Госспецсвязи на медиа-центр "Украина - Укринформ" была осуществлена российская кибератака: начались проблемы с интернет-подключением, из-за чего все онлайн-трансляции пришлось прервать. Команда медиа-центра оперативно возобновила связь и продолжила транслировать брифинги по графику.
Как подчеркнул Щиголь, все, что смогли российские хакеры - это отложить начало брифинга на 15 минут.
"Также своими действиями они оттягивают конец своей страны. Он будет точно в ближайшее время", - прокомментировал этот инцидент глава Госспецсвязи.
РБК-Украина сообщало, что концепция "гибридной войны", которую внедряет Российская Федерация в Украине, предусматривает четкую связь между неудачами России на военном или дипломатическом фронте и последующими информационными, конвенционными и кибератаками с целью мести.
Недавно РБК-Украина сообщало, что Украина призывает к созданию "Кибер ООН" - организации, которая будет заниматься противодействием российским кибератакам на инфраструктуру Украины.
Ранее мы писали, что Украине удалось совершить "настоящую революцию", продвинувшись на высшую ступень в своей киберобороне на фоне мощных атак России. Об этом заявил глава Командования киберзащиты Франции (COMCYBER), генерал Эймерик Бонемизон.
Добавим, что в Украине было зарегистрировано и исследовано более 1500 кибератак с начала полномасштабного вторжения России. Большинство из них - со стороны страны-агрессора.
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