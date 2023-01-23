Финляндия вместе с Украиной будут противостоять киберпреступлениям: подписали меморандум

Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Финляндией в сфере противостояния киберугрозам и модернизации украинской телеком-инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины .

"Мы благодарны Финляндии за поддержку цифровизации в Украине в такое сложное время. Подписанный меморандум поможет усилить цифровую трансформацию и модернизацию телеком-инфраструктуры в Украине. Также будем перенимать лучшие практики для предотвращения киберугроз и гибридных угроз и развивать цифровую устойчивость государства", - отметил вице-премьер-министр, министр цифровизации Михаил Федоров.

Как пояснили в Минцифре, в соответствии с меморандумом договорились с Министерством транспорта и связи Финляндии, которое презентовал глава Тимо Гаракка, обмениваться опытом в:

восстановлении и модернизации цифровой инфраструктуры;

противостоянии киберугрозам;

развитии инноваций и инклюзивных цифровых решений.

По словам Федорова, Финляндия стабильно находится в лидерах европейского индекса DESI, определяющего эволюцию государств-членов ЕС в цифровизации. И добавил, что Украине будет полезно подробнее изучить финский опыт.

"Я очень потрясен работой, которую сделала Украина для продвижения цифровизации. Этим соглашением мы уже заглядываем в период восстановления Украины. Я верю, что мы можем многому научиться друг у друга", - подчеркнул Гаракка.