ua ru
Пн, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фінляндія разом з Україною протистоятимуть кіберзлочинам: підписали меморандум

Новость на русском →
Україна, Понеділок 23 січня 2023 17:24
Фінляндія разом з Україною протистоятимуть кіберзлочинам: підписали меморандум Фото: протистояти кіберзлочинам Фінляндія та Україна будуть разом (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Україна підписала меморандум про співпрацю з Фінляндією у сфері протистояння кіберзагрозам та модернізації української телеком-інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

"Ми вдячні Фінляндії за підтримку цифровізації в Україні у такий складний час. Підписаний меморандум допоможе підсилити цифрову трансформацію та модернізацію телеком-інфраструктури в Україні. Також будемо переймати найкращі практики для запобігання кіберзагрозам та гібридним загрозам і розвивати цифрову стійкість держави", - зазначив віцепрем'єр-міністр, міністр цифровізації Михайло Федоров.

Як пояснили у Мінцифри, відповідно до меморандуму домовилися з Міністерством транспорту та зв’язку Фінляндії, яке презентував очільник Тімо Гаракка, обмінюватися досвідом у:

  • відбудові та модернізації цифрової інфраструктури;
  • протистоянні кіберзагрозам;
  • розвитку інновацій та інклюзивних цифрових рішень.

За словами Федорова, Фінляндія стабільно перебуває у лідерах європейського індексу DESI, який визначає еволюцію держав-членів ЄС у цифровізації. І додав, що Україні буде корисно детальніше вивчити фінський досвід.

"Я дуже вражений роботою, яку зробила Україна для просування цифровізації. Цією угодою ми вже заглядаємо в період відновлення України. Я вірю, що ми можемо багато чого навчитися один у одного", - підкреслив Гаракка.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що, за інформацією Держспецзв’язку, всі хакери, які працюють з Росією проти України, є підконтрольними Російській Федерації воєнними злочинцями.

Ми писали, що Україна закликає до створення "Кібер ООН" - організації, яка займатиметься протидією російським кібератакам на інфраструктуру України.

Нагадаємо, що Україні вдалося здійснити "справжню революцію", просунувшись на найвищий ступінь у своїй кіберобороні на тлі потужних атак Росії. Про це заявив голова Командування кіберзахисту Франції (COMCYBER), генерал Еймерік Бонемізон.

Додамо, що в Україні зареєстрували та дослідили понад 1500 кібератак з початку повномасштабного вторгнення Росії. Більшість із них - з боку країни-агресора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Финляндия Кібератака Киберполиция Михайло Федоров
NEWS
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
DAILY
Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни