Фінляндія разом з Україною протистоятимуть кіберзлочинам: підписали меморандум

Україна підписала меморандум про співпрацю з Фінляндією у сфері протистояння кіберзагрозам та модернізації української телеком-інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України .

"Ми вдячні Фінляндії за підтримку цифровізації в Україні у такий складний час. Підписаний меморандум допоможе підсилити цифрову трансформацію та модернізацію телеком-інфраструктури в Україні. Також будемо переймати найкращі практики для запобігання кіберзагрозам та гібридним загрозам і розвивати цифрову стійкість держави", - зазначив віцепрем'єр-міністр, міністр цифровізації Михайло Федоров.

Як пояснили у Мінцифри, відповідно до меморандуму домовилися з Міністерством транспорту та зв’язку Фінляндії, яке презентував очільник Тімо Гаракка, обмінюватися досвідом у:

відбудові та модернізації цифрової інфраструктури;

протистоянні кіберзагрозам;

розвитку інновацій та інклюзивних цифрових рішень.

За словами Федорова, Фінляндія стабільно перебуває у лідерах європейського індексу DESI, який визначає еволюцію держав-членів ЄС у цифровізації. І додав, що Україні буде корисно детальніше вивчити фінський досвід.

"Я дуже вражений роботою, яку зробила Україна для просування цифровізації. Цією угодою ми вже заглядаємо в період відновлення України. Я вірю, що ми можемо багато чого навчитися один у одного", - підкреслив Гаракка.