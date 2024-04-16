Финляндия проведет учения с военными НАТО у границы с Россией

Финляндия весной проведет ряд военных учений с военнослужащими стран НАТО у границы с Россией. В них будут принимать участие около 20 тысяч военных.

В период с 26 апреля по 14 мая в Ниинисало пройдут международные учения "Стрела 24" под руководством бронетанковой бригады. В учениях будут принимать участие около 300 участников - союзники из Великобритании, Латвии и Эстонии. В ходе учений будут отрабатываться не только действия механизированных войск коалиции, но и совместные операции при поддержке с воздуха, причем британские ударные вертолеты AH-64E привнесут новый воздушный элемент в ежегодные учения на Северном полюсе.

Помимо этого в Лохтае с 14 по 23 мая пройдут боевые учения ПВО Adex 1/24 под руководством инспектора ПВО пройдут в Лохтае. В учениях примут участие около 1700 военнослужащих из Военно-воздушного училища, Карельской бригады, бронетанковой бригады, бригады рейнджеров, Утинского ледового полка, Сухопутного военного училища, Генерального штаба и пограничной службы. Около половины участников - призывники. От союзников со стороны Германии примут участие около 250 солдат.

Кульминацией весенних учений станут международные боевые учения "Северный лес 24", которые пройдут в районе Роваярви с 26 по 31 мая. Около 4500 финнов, 2000 американцев и 400 норвежцев примут участие в крупнейших внутренних учениях начала лета для Сил обороны.