Фінляндія проведе навчання з військовими НАТО біля кордону з Росією

Фінляндія навесні проведе низку військових навчань із військовослужбовцями країн НАТО біля кордону з Росією. У них братимуть участь близько 20 тисяч військових.

У період з 26 квітня до 14 травня в Ніінісало пройдуть міжнародні навчання "Стріла 24" під керівництвом бронетанкової бригади. У навчаннях братимуть участь близько 300 учасників - союзники з Великої Британії, Латвії та Естонії. Під час навчань відпрацьовуватимуть не тільки дії механізованих військ коаліції, а й спільні операції за підтримки з повітря, причому британські ударні вертольоти AH-64E привнесуть новий повітряний елемент у щорічні навчання на Північному полюсі.

Крім цього, в Лохтаї з 14 до 23 травня відбудуться бойові навчання ППО Adex 1/24 під керівництвом інспектора ППО, що пройдуть у Лохтаї. У навчаннях візьмуть участь близько 1700 військовослужбовців з Військово-повітряного училища, Карельської бригади, бронетанкової бригади, бригади рейнджерів, Утинського льодового полку, Сухопутного військового училища, Генерального штабу і прикордонної служби. Близько половини учасників - призовники. Від союзників з боку Німеччини візьмуть участь близько 250 солдатів.

Кульмінацією весняних навчань стануть міжнародні бойові навчання "Північний ліс 24", які відбудуться в районі Роваярві з 26 по 31 травня. Близько 4500 фінів, 2000 американців і 400 норвежців візьмуть участь у найбільших внутрішніх навчаннях початку літа для Сил оборони.

