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Фінляндія проведе навчання з військовими НАТО біля кордону з Росією

Вівторок 16 квітня 2024 14:50
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Фінляндія проведе навчання з військовими НАТО біля кордону з Росією Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Фінляндія навесні проведе низку військових навчань із військовослужбовцями країн НАТО біля кордону з Росією. У них братимуть участь близько 20 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сухопутних сил Фінляндії.

У період з 26 квітня до 14 травня в Ніінісало пройдуть міжнародні навчання "Стріла 24" під керівництвом бронетанкової бригади. У навчаннях братимуть участь близько 300 учасників - союзники з Великої Британії, Латвії та Естонії. Під час навчань відпрацьовуватимуть не тільки дії механізованих військ коаліції, а й спільні операції за підтримки з повітря, причому британські ударні вертольоти AH-64E привнесуть новий повітряний елемент у щорічні навчання на Північному полюсі.

Крім цього, в Лохтаї з 14 до 23 травня відбудуться бойові навчання ППО Adex 1/24 під керівництвом інспектора ППО, що пройдуть у Лохтаї. У навчаннях візьмуть участь близько 1700 військовослужбовців з Військово-повітряного училища, Карельської бригади, бронетанкової бригади, бригади рейнджерів, Утинського льодового полку, Сухопутного військового училища, Генерального штабу і прикордонної служби. Близько половини учасників - призовники. Від союзників з боку Німеччини візьмуть участь близько 250 солдатів.

Кульмінацією весняних навчань стануть міжнародні бойові навчання "Північний ліс 24", які відбудуться в районі Роваярві з 26 по 31 травня. Близько 4500 фінів, 2000 американців і 400 норвежців візьмуть участь у найбільших внутрішніх навчаннях початку літа для Сил оборони.

Вступ Фінляндії до НАТО

4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу. Прапор країни підняли біля штаб-квартири організації, вона стала 31-м членом блоку.

Після цього кордон Росії з НАТО збільшився на 1340 км. У Кремлі погрожували Фінляндії "відповіддю" у разі вступу до Альянсу і заявляли, що це нібито "не принесе безпеки до Європи".

Наприкінці березня цього року, міністр закордонних справ Еліна Валтонен заявила, що Фінляндія не відкидає можливості відправлення західних військ в Україну в майбутньому, але зараз цього немає необхідності.

Додамо, що останнім часом у Фінляндії почастішали збої в роботі GPS у літаків. Це з активним використанням Росією систем радіоелектронної боротьби у Балтійському регіоні.

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