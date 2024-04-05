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На фоне войны в Украине. В Финляндии участились сбои в работе GPS у самолетов, - СМИ

Финляндия, Пятница 05 апреля 2024 16:17
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На фоне войны в Украине. В Финляндии участились сбои в работе GPS у самолетов, - СМИ Архивное фото: В Финляндии участились сбои в работе GPS у самолетов (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Количество сбоев в работе GPS воздушного транспорта в Финляндии с начала 2024 года уже втрое превысило показатель за весь прошлый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Издание отмечает, что с начала года уже поступило почти 900 сообщений о нарушении приема сигналов GPS. Сообщается, что до вторжения РФ в Украину такие случаи фиксировали очень редко.

Финское агентство связи и транспорта выявило большинство сбоев сигнала GPS в Черноморском регионе, в районе стран Балтии, а также возле российского Калининграда.

Также подобные проблемы обнаруживали в районе Польши и Санкт-Петербурга. В Финляндии прямо не обвиняют РФ в случаях сбоев, однако констатируют их увеличение после начала войны в Украине.

РФ не впервые обвиняют в глушении сигналов GPS для самолетов

В январе Институт изучения войны писал, что в Польше и Балтийском регионе были зафиксированы масштабные сбои в работе систем GPS. Тогда не исключалось, что это следствие работы в регионе российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Позже в Эстонии обвинили Россию в том, что она стоит за увеличением случаев глушения спутниковых сигналов, используемых авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружения в Восточной Европе.

А недавно Россия заглушила спутниковый сигнал самолета министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, когда он пролетал мимо российского Калининграда.

Вчера представитель Минобороны Германии сказал, что считает Россию причастной к сбоям работы GPS в районе стран Балтии.

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