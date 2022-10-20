Финляндия не видит препятствий для вступления в НАТО со стороны Турции и Венгрии

Финляндия обсудила вступление в НАТО с Турцией и Венгрией и не видит препятствий для одобрения своей заявки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин, которое приводит издание Politico.
"Я говорила с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом о ситуации, и, как нам известно, с Финляндией и ее заявкой проблем возникнуть не должно", - сказала премьер-министр.
Марин отметил важность быстрого присоединения. По ее словам, важно, чтобы процесс ратификации прошел гладко, потому что, конечно, могут быть элементы, когда речь идет об обстоятельствах в сфере безопасности. Также она отметила, что Финляндия, как и Украина, является одним из ближайших соседей России.
"Финляндии сейчас не угрожает ни одна военная угроза, и у нас есть хорошие возможности, когда дело доходит до защиты нашей страны. Надо избегать рисков, минимизировать риски, я думаю, это важно для всех", - добавила премьер-министр.
Напомним, что в мае Финляндия подала заявку на вступление в НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу будут действовать, если Россия будет давить на Швецию и Финляндию.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что еще в августе Турции заявила, что Финляндия и Швеция не выполняют договоренности, являющиеся условием для их вступления в НАТО.
Швеция подала заявку на членство в альянсе еще в мае этого года. Анкара, со своей стороны, почти сразу заявила о том, что будет блокировать вступление страны. Уже в июне страны подписали общий меморандум.
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