Финляндия не видит препятствий для вступления в НАТО со стороны Турции и Венгрии

Финляндия обсудила вступление в НАТО с Турцией и Венгрией и не видит препятствий для одобрения своей заявки.

"Я говорила с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом о ситуации, и, как нам известно, с Финляндией и ее заявкой проблем возникнуть не должно", - сказала премьер-министр.

Марин отметил важность быстрого присоединения. По ее словам, важно, чтобы процесс ратификации прошел гладко, потому что, конечно, могут быть элементы, когда речь идет об обстоятельствах в сфере безопасности. Также она отметила, что Финляндия, как и Украина, является одним из ближайших соседей России.

"Финляндии сейчас не угрожает ни одна военная угроза, и у нас есть хорошие возможности, когда дело доходит до защиты нашей страны. Надо избегать рисков, минимизировать риски, я думаю, это важно для всех", - добавила премьер-министр.