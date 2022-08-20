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Фінляндія і Швеція проведуть переговори з Туреччиною щодо вступу до НАТО: названа дата

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Субота 20 серпня 2022 18:10
Фінляндія і Швеція проведуть переговори з Туреччиною щодо вступу до НАТО: названа дата Фото: Фінляндія та Швеція проведуть переговори з Туреччиною щодо вступу до НАТО (nato.int)
Автор: Іван Носальський

Перше засідання постійного спільного механізму, який був створений в результаті підписання меморандуму між Фінляндією, Швецією і Туреччиною, пройде 26 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Делегацію Туреччини на переговорах у Фінляндії очолять прес-секретар президента Ібрагім Калин і заступник міністра закордонних справ Седат Онал.

При цьому наголошується, що до складу делегації увійдуть представники Мін'юсту, Міноборони, МЗС, МВС і турецької розвідки.

Варто зауважити, що в рамках меморандуму Фінляндія і Швеція зобов'язалися повністю підтримувати Туреччину в боротьбі з усіма загрозами її національній безпеці і дали ряд зобов'язань, виконання яких може обговорюватися на майбутній зустрічі.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Швеція і Фінляндія не виконують домовленості про екстрадицію "курдських" терористів, які є умовою вступу країн до НАТО.

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