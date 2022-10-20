UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінляндія не бачить перешкод для вступу до НАТО з боку Туреччини та Угорщини

Фото: прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін (facebook com MarinSanna)
Автор: Дмитро Браславський

Фінляндія обговорила вступ до НАТО з Туреччиною та Угорщиною та не бачить перешкод для схвалення своєї заявки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін, яку приводить видання Politico.

"Я говорила з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та президентом Туреччини Реджепом Тайіпом про ситуацію, і, як нам відомо, з Фінляндією та її заявкою проблем виникнути не повинно", - сказала прем'єр-міністр.

Марін наголосив на важливості швидкого приєднання. За її словами важливо, аби процес ратифікації пройшов гладко, тому що, звичайно, можуть бути елементи, коли йдеться про обставини у сфері безпеки. Також вона зазначила, що Фінляндія, як і Україна, є одним із найближчих сусідів до Росії.

"Фінляндії зараз не загрожує жодна військова загроза, і ми маємо гарні можливості, коли справа доходить до захисту нашої країни. Треба уникати ризиків, мінімізувати ризики, я думаю, це важливо для всіх", - додала прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що у травні Фінляндія подала заявку на вступ до НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники по альянсу діятимуть, якщо Росія тиснутиме на Швецію та Фінляндію.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в серпні Туреччині заявила, що Фінляндія і Швеція не виконують домовленості, які є умовою для їх вступу до НАТО.

Додамо, що Швеція подала заявку на членство в альянсі ще у травні цього року. Анкара, зі свого боку, майже одразу заявила про те, що блокуватиме вступ країни. Вже в червні країни підписали спільний меморандум.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОУгорщинаТурцияФинляндия