Союзники по НАТО будут действовать, если Россия попробует давить на Швецию и Финляндию, - Столтенберг

Союзники по НАТО будут действовать, если Россия и другие противники попытаются давить на Швецию или Финляндию до того, как последние станут полноправными членами альянса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Невозможно представить, что союзники не будут действовать, если Швеция и Финляндия окажутся под какой-либо формой давления", - заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Столтенберга, заявку Украины о вступлении в НАТО нельзя сравнивать с заявками Швеции и Финляндии, которые в ближайшее время могут стать членами оборонного союза.

Также на Западе считают, что вступление Украины в НАТО якобы не является сегодня приоритетным вопросом.

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