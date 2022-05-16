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Швеція подає заявку на вступ до НАТО, - рішення уряду

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Стокгольм, Понеділок 16 травня 2022 16:18
Швеція подає заявку на вступ до НАТО, - рішення уряду Фото: прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Уряд Швеції офіційно прийняв рішення про вступ до НАТО. Заявка буде подана найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання SVT.

Як заявила на прес-конференції прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон, найближчим часом країна подасть заявку на вступ до НАТО.

"Ми виходимо з однієї епохи і переходимо в іншу. Ми повідомимо НАТО, що хочемо стати членом Альянсу", - зазначила вона.

За її словами, посол Швеції в НАТО найближчим часом передасть намір Стокгольму приєднатися до оборонного альянсу. Заявка буде подана разом із Фінляндією.

Крім того, уряд також схвалив законопроект, який дозволить отримувати військову підтримку від усіх країн ЄС та НАТО.

У той же час лідер Помірної коаліційної партії Ульф Крістерссон заявив, що це буде історичним рішенням.

Нагадаємо, раніше правляча Соціал-демократична партія Швеції підтримала вступ до НАТО за умови, що на її території не розміщуватиметься ядерна зброя.

Напередодні керівництво Фінляндії офіційно оголосило про намір подати заявку на вступ до НАТО.

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