Financial Times: Путин пытается обмануть мир и себя самого
Российский диктатор Владимир Путин заявляет о якобы близкой победе в Украине, утверждая о преодолении санкций и стратегической инициативе на фронте, а американские и европейские политики наблюдают за этим нарративом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Financial Times.
В статье Питер Померанцев отмечает, в российском изложении война давно вышла за рамки Украины и подается как глобальное противостояние, где Россия якобы бросает вызов Западу и исторически обреченным демократиям.
Внутри страны эта версия подкрепляется утверждениями о преодолении санкций, устойчивости экономики и "стратегической инициативе" на фронте.
"Либо мы освобождаем эти территории силой, либо украинские войска покидают их", — заявляет российский лидер.
Информационное поле как поле боя
Этот нарратив активно транслируется за пределы РФ и подхватывается отдельными политиками на Западе. Ставка делается не столько на факты, сколько на создание ощущения неизбежности.
Как отмечают аналитики, в современных конфликтах решающее значение приобретает способность навязать собственную историю, а не только военные успехи.
Уязвимости системы
Несмотря на образ силы, внутри России накапливаются проблемы. Экономическая модель, основанная на военных расходах и нефтяных доходах, сталкивается с ростом дефицита и инфляции.
Усиливается давление на систему набора в армию, растет недовольство скрытой мобилизацией и финансовыми поборами.
"Солдаты жалуются, что примерно 50–70% их дохода идет на взятки командирам", — говорится в оценке экспертов.
Внешние сбои и пределы влияния
На международной арене российская "большая история" также дает сбои. Потеря союзников, неудачи гибридных кампаний и сопротивление обществ в Европе показывают, что навязанный нарратив не является универсально убедительным. Даже там, где Москва вкладывает значительные ресурсы, результат оказывается ограниченным.
Эксперты сходятся во мнении: слабость кремлевского нарратива становится заметной, если рассматривать события в комплексе. Ключевая задача для Украины и партнеров — последовательно показывать эти противоречия и одновременно выстраивать собственную историю устойчивости и решимости.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп ясно дал понять российскому диктатору Владимиру Путину, что вторжение в Украину было недопустимым и нарушает международные нормы.
Отметим, что на переговорах в Абу-Даби Россия предъявила новое условие для завершения конфликта в Украине — настаивание на международном признании Донбасса как части своей территории.