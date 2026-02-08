Російський диктатор Володимир Путін заявляє про нібито близьку перемогу в Україні, стверджуючи про подолання санкцій і стратегічну ініціативу на фронті, а американські та європейські політики спостерігають за цим наративом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Financial Times.

У статті Пітер Померанцев зазначає, що в російському викладі війна давно вийшла за межі України і подається як глобальне протистояння, де Росія нібито кидає виклик Заходу та історично приреченим демократіям.

Усередині країни цю версію підкріплюють твердженнями про подолання санкцій, стійкість економіки та "стратегічну ініціативу" на фронті.

"Або ми звільняємо ці території силою, або українські війська залишають їх", - заявляє російський лідер.

Інформаційне поле як поле бою

Цей наратив активно транслюється за межі РФ і підхоплюється окремими політиками на Заході. Ставка робиться не стільки на факти, скільки на створення відчуття неминучості.

Як зазначають аналітики, у сучасних конфліктах вирішального значення набуває здатність нав'язати власну історію, а не тільки військові успіхи.

Уразливості системи

Незважаючи на образ сили, всередині Росії накопичуються проблеми. Економічна модель, заснована на військових витратах і нафтових доходах, стикається зі зростанням дефіциту та інфляції.

Посилюється тиск на систему набору в армію, зростає невдоволення прихованою мобілізацією і фінансовими поборами.

"Солдати скаржаться, що приблизно 50-70% їхнього доходу йде на хабарі командирам", - йдеться в оцінці експертів.

Зовнішні збої та межі впливу

На міжнародній арені російська "велика історія" також дає збої. Втрата союзників, невдачі гібридних кампаній та опір суспільств у Європі показують, що нав'язаний наратив не є універсально переконливим. Навіть там, де Москва вкладає значні ресурси, результат виявляється обмеженим.

Експерти сходяться на думці: слабкість кремлівського наративу стає помітною, якщо розглядати події в комплексі. Ключове завдання для України та партнерів - послідовно показувати ці протиріччя і водночас вибудовувати власну історію стійкості та рішучості.