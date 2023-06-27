Финальные "скидки" на АЗС. В Украине поднимут цены на бензин, чтобы помочь госбюджету

В Украине уже на выходных стоимость бензина, ДТ и сжиженного газа может вырасти от 3 до 12 гривен за литр в зависимости от вида топлива. Чем вызван скачок цены и удастся ли хотя бы частично его избежать, – ниже в материале РБК-Украина.

В Украине с июля вернут на довоенный уровень налоги на топливо. Поднимется акциз, а НДС вырастет с 7 до 20%.

Налоги на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ были снижены в марте 2022 года после полномасштабного вторжения РФ. Тогда стояла задача обеспечить рынок топливом, не допустить дефицита и резкого скачка цен. Ведь внешний рынок топлива был потерян почти на 80%, поскольку до начала войны оно импортировалось из Беларуси и России.

И хотя трейдеры начали активно искать альтернативных поставщиков в Европе, цены, из-за его нехватки, все равно в некоторых случаях превышали граничные. И в мае правительство отменило регулирование цен на нефтепродукты. При этом ожидалось, что стоимость дизельного топлива не превысит 58 гривен за литр, а бензина – 52 гривны.

Со временем ситуация наладилась. Однако уменьшение налогов существенно сократило бюджетные поступления. Еще в апреле прошлого года глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев и группа депутатов выступили с инициативой вернуть акциз и НДС на прежний уровень. Они даже зарегистрировали соответствующий законопроект.

Основной аргумент – только за неделю из-за отмены акциза и снижения НДС бюджет недополучил 417 млн грн. Тогда закон так и не был принят. Правда, осенью 2022 года акцизы были частично возвращены: на бензин и дизель – 100 евро за 1000 литров, автогаз – 52 евро.

Надо спасать бюджет

Вопрос наполнения бюджета является центральным в сотрудничестве Украины с МВФ. При подготовке новой программы на 15,6 млрд долларов в апреле текущего года одним из условий предоставления средств стал возврат НДС и акциза на топливо на довоенный уровень. На тот момент уже многие критиковали принятое в прошлом году решение, заявляя, что оно пошло на пользу лишь трейдерам.

"Я считаю, что снижение этих ставок было огромной ошибкой. Это абсолютно никак не повлияло на цену топлива. Это только повлияло на заработок трейдеров… Оно (решение - ред.) привело к выходу рынка в белую? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя", – говорил Гетманцев в интервью РБК-Украина.

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев еще в прошлом году заявил РБК-Украина, что трейдеры получают завышенную прибыль. "Получают по 8 гривен с каждого литра топлива, пряча основную прибыль в оптовой марже. Причина понятна – на потребителя хотят переложить возмещение убытков от неработающих заправок и уничтоженных врагом нефтебаз", – отмечал Рябцев.

Но на сегодняшний день тема уже не обсуждается - акциз и НДС вернутся на прежний уровень без каких-то отдельных решений Рады. В законе срок действия сниженных налогов был ограничен 1 июля 2023 года. Таким образом новые акцизы и НДС начнут действовать автоматически. Размер акциза составит для бензинов 213,5 евро за 1000 литров, дизельного топлива – 139,5 евро за 1000 литров, газ сжиженный – 52 евро за 1000 литров. Ставка НДС вернется до уровня в 20%.

На сколько вырастут цены

Увеличение налогов однозначно приведет к подорожанию топлива. По расчетам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, цена бензина может увеличится примерно на 11 грн за литр, дизельного топлива – до 8 грн, сжиженного газа – до 3 грн. Но, возможно, уровень подорожания будет немного меньше, поскольку трейдеры могут снизить наценку.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн (фото medacenter.org.ua)

"Думаю, произойдет определенная амортизация за счет снижения розничной наценки, но 11 гривен за литр рынок "не проглотит", соответственно, будет где-то 7-8 гривен по бензину и 5-6 по дизтопливу плюс к действующей цене. Газ подорожает на 3 гривны за литр, потому что наценка на нем меньше и возможностей для амортизации нет", – прогнозирует Куюн.

Тогда как по прогнозу Рябцева, бензин подорожает в среднем на 12 гривен за литр, дизель – на 10 гривен, автогаз – 5 гривен.

Но повышение цен, по мнению Куюна, не самый большой негатив от возврата налогов. "Уверенно можно говорить, что увеличение налогов приведет к ренессансу схем по уклонению от налогообложения, соответственно, бюджет не получит того эффекта, на который рассчитывает и ради которого делает непопулярный шаг", – отметил он.

Куюн считает, что теневой рынок горючего расширится, а потери от неуплаты НДС будут не меньше 20-25 млрд грн в год, как и было до снижения налогов.

Сторонники возврата налогов на прежний уровень считают такой прогноз манипулятивным. "Это абсолютная манипуляция в стиле борьбы с перхотью отсечением головы. Нет. Схемы не вернутся, как их нет сейчас и по другим товарам. Вопрос не в ставке, а в качественном администрировании, которое уже налажено", – заявил изданию Даниил Гетманцев. Возврат налогов, по его расчету, позволит увеличить поступления в бюджет до конца года на 20 млрд грн.

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев (фото Getty Images)

Рябцев прогнозирует, что возврат к довоенным налогам при отсутствии государственного надзора и контроля приведет к увеличению злоупотреблений. "Поскольку горючее для Сил обороны не облагается налогом, вырастет соблазн продать на заправках нефтепродукты, которые на бумаге направлены военным", – предположил он.

Альтернатива трейдеров

Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ), в которую входят сети АЗС - ОККО, WOG, Shell, KLO, Параллель, Amic, SOCAR, Укргаздобыча, UPG и Укрнафта, предлагает альтернативные вариант – уравнять ставку акциза на уровне 180 евро/1000 литров для всего моторного топлива, а НДС оставить на уровне 7%.

"Эта альтернатива позволит повысить поступления в государственный бюджет, избежать значительного подорожания цен и не допустить роста нелегальных схем на рынке горючего", – отмечается в заявлении объединения.

Сергей Куюн из "А-95" считает, что НДС можно оставить даже в пределах 7-10% и тогда бизнес будет платить его "с удовольствием". Пополнить бюджет тогда можно будет за счет повышения акцизов на сжиженный газ и дизтопливо. "Тогда выровняется налоговая нагрузка на все виды горючего. По моему мнению, это справедливо, особенно в условиях войны, когда все должны принимать равное участие в помощи бюджета страны", – считает он.

В Нацбанке не исключают, что рост цен на топливо будет несколько сдержан за счет снижения мировых цен на нефть и, возможно, снижением торговой маржи трейдерами. Такое снижение некоторые АЗС уже делали в рамках акционных предложений, сообщили в НБУ в комментарии изданию.

Учитывая эти факторы, регулятор даже снизил степень влияния подорожания топлива на инфляцию.

Если еще в апрельском прогнозе Нацбанк ожидал, что повышение акцизов и НДС на топливо добавит к показателю инфляции около 1 п.п., сейчас эта цифра уменьшилась до 0,7 п.п. "Мировые цены на нефть и внутренние цены на горючее в Украине в последние несколько месяцев снижались быстрее, чем ожидалось (нефть Brent в последнюю неделю в пределах 76,6-77 долларов за баррель). Соответственно, динамический вес стоимости горючего в ИПЦ (индекс потребительских цен - ред.) уменьшился. Кроме того, в результате текущих акционных предложений от ряда АЗС произошло некоторое снижение торговой маржи. В результате, вклад от возврата акцизов на горючее на прежний уровень окажется несколько меньше – около 0.7 п.п.", - сообщили в НБУ.