Курс гривны, тарифы, госдолг. Что Украина пообещала МВФ в новой кредитной программе

Условия первого этапа новой программы МВФ на 15,6 млрд долларов не должны вызвать сложностей с их выполнением. Пока програма МВФ не предусматривает глубоких реформ. Повышения тарифов и перехода на свободное курсообразования пока ожидать не стоит. О том, что именно пообещала Украина МВФ – ниже в материале РБК-Украина.

Украина получила кредитную программу с Международным валютным фондом на 15,6 млрд долларов. Она рассчитана на 4 года, первый транш в размере 2,7 млрд долларов поступит на счета НБУ уже в ближайшие дни. Затем он будет использован для нужд бюджета. Еще 1,8 млрд долларов Украина получит в текущем году двумя траншами после пересмотра программы летом и осенью.

Вся сумма кредита будет использована на покрытие дефицитов бюджета в течение четырех лет, подтвердил в комментарии РБК-Украина министр финансов Сергей Марченко. "Все деньги по программе пойдут на нужды госбюджета", – отметил он.

Кредит МВФ оформлен как программа расширенного финансирования (EFF). Для фонда это первый случай финансирования страны, которая находится в активной фазе войны. Поэтому процесс несколько затянулся.

Перед заключением кредитной программы Украина прошла почти 4-месячный этап работы по мониторинговой программе (Program Monitoring with Board Involvement, PMB) без выделения денег. Результаты оказались позитивными. Были выполнены все условия программы и развитие ситуации показало, что финансовая и экономическая ситуация в стране на данном этапе контролируемая. Однако в перспективе она сложно-прогнозируема. Поэтому было решено разбить программу EFF фактически на два этапа – на военный период (12-18 месяцев) и послевоенный (до марта 2027 года).

Решение по одобрению программы было принято достаточно оперативно. Ее проект согласовали во время работы миссии в Варшаве 8-15 марта и уже 31 марта она была одобрена советом директоров МВФ. Украина выполнила все три предварительных условия (prior actions) – 6 марта был назначен глава НАБУ, 13 марта внесены изменения в госбюджет и Минфин еще в декабре начал подготовку Национальной стратегия доходов на 2024–2030 годы.

Программа основана на базовом сценарии, который предполагает, что война завершится в первой половине 2024 года. Это, кстати, четко видно по сокращению расходов на оплату труда, в которые входят и выплаты военным. В 2023 году сумма составляет 23,5% ВВП, в 2024 ожидается уже 18,4% и в последующих годах – 10-11 %. Однако есть и негативный сценарий, по которому активные военные действия продлятся дольше. Правда, расчетов по нему нет.

По ходу выполнения программы она будет корректироваться в зависимости от развития ситуации. Не исключается и позитивный вариант, когда война закончится быстрее, чем предполагает базовый сценарий.

На первом этапе EFF направлена на поддержку фискальной и внешней стабильность за счет мобилизации доходов, контроля над работой банков, реализации бюджета и активизации бюджетных поступлений. Планируется возобновление налоговых проверок, штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, возвращение акцизов и НДС на топливо на довоенный уровень.

Вернуть налоговые нормы, действовавшие до 24 февраля прошлого года, правительство собиралось и раньше, отметил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. "Это собирались сделать и без программы с МВФ", – подчеркнул он.

Первый этап программы предусматривает выполнение 19 "структурных маяков" до июня 2024 года. Касаются они, как обычно, банковской сферы, антикоррупционной системы, системы корпоративного управления. Ваврищук считает, что "маяки" довольно мягкие, проблем с их выполнением быть не должно.

"Очевидно, что до конца 2023 года программа была выписана так, чтобы минимизировать невыполнение каких-либо структурных маяков со стороны Украины", – отметил эксперт. Он считает, что исходя из программы, отказ от фиксированного курса гривны в скором времени не планируется. В одном из "маяков" говорится о необходимости к июню подготовить лишь стратегию перехода к плавающему курсу.

Не нашел каких-то новых или проблемных условий в перечне "структурных маков" новой программы и глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий. К примеру, условия по Нацбанку абсолютно стандарные практически, как и в прежних программах. "По НБУ никаких особых сюрпризов нет. Нужно держать под контролем банки, не печатать деньги для бюджета, ну и разработать критерии перехода на гибкое курсообразование. Но скорого отказа от фиксированного курса ожидать не стоит", – отметил Паращий.

Первая часть документа, как и ожидалось, базируется на том, чтобы максимально мобилизовать ресурсы экономики для войны. “То есть это бюджетная дисциплина, дисциплина в финансах и максимально возможная борьба с коррупцией. Наверное, это то, что нужно сейчас. Затраты бюджета огромные, искушения огромные, с коррупцией надо бороться и приносить в бюджет как можно больше денег", – пояснил эксперт.

В программе упоминается о необходимости повышения энергетических тарифов, однако сроки никак не конкретизированы. "Положениями этой программы предусмотрено совершенствование рыночных моделей в секторах электрической энергии и природного газа, а также постепенный переход к рыночным ценам и тарифам на втором этапе программы при одновременном предоставлении субсидий уязвимым потребителям", – отметил в комментарии РБК-Украина директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Источники издания, имеющие отношение к подготовке программы, подтвердили, что вопрос о тарифах может быть поднят в ходе ее дальнейших пересмотров. Омельченко считает, что этого избежать вряд ли удастся. "Пока будет превалировать политическая целесообразность в вопросе ценообразования на энергоресурсы, рассчитывать на привлечение значительных инвестиций в реконструкцию и модернизацию в энергетической инфраструктуре не приходится", – отметил он.

По мнению Ваврищука, МВФ, вероятно, просто не захотел на данном этапе включать в меморандум болезненные вопросы, к которым относятся тарифы, оставив их для решения на усмотрение украинских властей. "Я думаю, что просто пока решили не затрагивать темы, которые могут в условиях активной войны вызвать недовольство внутри страны", – допустил собеседник.

Значимым "маяком" по теме энергетики можно назвать передачу акций Оператора ГТС в Минэнерго. Условие должно быть выполнено до конца июля. Это разрешит корпоративный и управленческий конфликт между ОГТСУ и компанией "Магистральные газопроводы Украины". МГУ была создана в 2016 году в рамках анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" и подготовки к подписанию нового транзитного контракта с "Газпромом".

Но в 2019 году, после подписания такого контракта, необходимость в ней отпала – сейчас МГУ нужна лишь для того, чтоб ее набсовет осуществлял контроль над работой ОГТСУ. После передачи акций Оператора ГТС Минэнерго МГУ будет ликвидирована, а в ОГТСУ до конца октября создадут свой набсовет. Такое же условие содержится и в программе макрофинансовой помощи от ЕС.

Отдельный блок условий – "структурных маяков", касается антикоррупционной темы, в частности восстановления к августу обязательного декларирования доходов чиновниками, кроме тех, кто принимал или принимает участие в военных действиях. Сейчас на период военного положение декларирование не обязательно. Также будут восстановлены и полномочия НАПК по проверке деклараций.

По словам замглавы НАПК Андрея Вишневского, приоритет таких шагов заключается в снижении коррупционных рисков во время военного положения и повышении общественного доверия и доверия доноров к периоду будущего восстановления.

По другому "маяку" к октябрю система декларирования должна быть упрощена за счет связи реестра с другими базами данных. Такое нововведение существенно облегчит заполнение деклараций, но пока не ясно, в чем в итоге будет заключаться упрощение, отмечает зам главы НАПК.

"Дьявол кроется в деталях. "Упрощение" – слишком обтекаемый термин. Если оно будет состоять в сокращении объема данных для декларирования, то это может привести к выхолащиванию самого института декларирования", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, к декабрю должен быть принят закон об усилении институциональной автономии Специализированной антикоррупционной прокуратуры, улучшении процедур отбора руководства и ключевых должностных лиц САП.

Собеседник издания, принимавший участие в подготовке программы, предположил, что именно этот блок в пакете "маяков" может стать наиболее сложным для реализации. "Думаю, декларирование и вопросы антикоррупции будут самыми сложными", – предположил он.

В Раде же считают, что вопросы по декларированию не вызовут сложностей. "Выполнить (маяки по декларированию - ред.) – вообще без проблем. Соответствующий проект закона авторства Давида Арахамии уже в парламенте и готов к рассмотрению. Усовершенствовать аспекты безопасности можно между первым и вторым чтением", – заявил изданию первый замглавы комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин. Под аспектами безопасности имеется в виду уровень публичности информации в декларациях в условиях войны.

Кроме того, программа предусматривает возможность продлить отсрочку выплат Украины по внешнему долгу до конца действия программы. В прошлом году выплаты перенести на два года, а сейчас, после проведения переговоров с кредиторами, выплаты могут быть заморожены до 2027 года.

Пока программа МВФ не предусматривает глубоких реформ. Первая часть, военная, напоминает облегченную программу stand-by, отметил изданию один из собеседников, принимавший участие в подготовке документа. А вот вторая часть, послевоенная, станет полноценной программой с более четкими и серьезными реформами. Появятся новые "структурные маяки" и новые цели.