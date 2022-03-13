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Уряд запропонував скасувати акциз на пальне та знизити ПДВ

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Україна, Неділя 13 березня 2022 12:03
Уряд запропонував скасувати акциз на пальне та знизити ПДВ Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів пропонує скасувати акциз на пальне та знизити ставку ПДВ з 20% до 7%. Відповідний законопроєкт поданий у Верховну раду, аби покращити забезпечення України автомобільним пальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив премєр-міністр Денис Шмигаль.

"Це суттєве зменшення розміру податків дозволить стабілізувати ціни та не допустити дефіциту. Також розглядаємо пропозицію зниження ПДВ до 0% у разі, якщо логістичні витрати постачальників палива будуть зростати", - сказав він.

Шмигаль додав, що уряд також веде перемовини з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю, напрацьовує нові логістичні ланцюги постачання цих продуктів до України.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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