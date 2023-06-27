Фінальні "знижки" на АЗС. В Україні підвищать ціни на бензин, щоб допомогти держбюджету

В Україні вже на вихідних вартість бензину, ДП та скрапленого газу може зрости від 3 до 12 гривень за літр залежно від виду палива. Чим викликаний стрибок ціни і чи вдасться хоча б частково його уникнути, – нижче в матеріалі РБК-Україна.

В Україні з липня повернуть на довоєнний рівень податки на пальне. Підніметься акциз, а ПДВ зросте із 7 до 20%.

Податки на бензин, дизельне паливо та скраплений газ були знижені у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ. Тоді стояло завдання забезпечити ринок паливом, не допустити дефіциту та різкого стрибка цін. Адже зовнішній ринок палива було втрачено майже на 80%, оскільки до початку війни воно імпортувалося з Білорусі та Росії.

І хоча трейдери почали активно шукати альтернативних постачальників у Європі, ціни, через його нестачу, все одно у деяких випадках перевищували граничні. І у травні уряд скасував регулювання цін на нафтопродукти. При цьому очікувалося, що вартість дизельного палива не перевищить 58 гривень за літр, а бензину – 52 гривні.

Згодом ситуація налагодилася. Проте зменшення податків суттєво скоротило бюджетні надходження. Ще у квітні минулого року голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетьманцев та група депутатів виступили з ініціативою повернути акциз та ПДВ на колишній рівень. Вони навіть зареєстрували відповідний законопроект.

Основний аргумент – лише за тиждень через скасування акцизу та зниження ПДВ бюджет недоотримав 417 млн грн. Тоді закону так і не було прийнято. Щоправда, восени 2022 року акцизи було частково повернуто: на бензин та дизель – 100 євро за 1000 літрів, автогаз – 52 євро.

Треба рятувати бюджет

Питання наповнення бюджету є центральним у співпраці України із МВФ. Під час підготовки нової програми на 15,6 млрд доларів у квітні поточного року однією з умов надання коштів стало повернення ПДВ та акцизу на паливо на довоєнний рівень. На той момент вже багато хто критикував ухвалене торік рішення, заявляючи, що воно пішло на користь лише трейдерам.

"Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це абсолютно ніяк не вплинуло на ціну палива. Це тільки вплинуло на заробіток трейдерів... Воно (рішення - ред.) призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу", - говорив Гетьманцев в інтерв'ю РБК-Україна.

Директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев ще минулого року заявив РБК-Україна, що трейдери одержують завищений прибуток. "Отримують по 8 гривень з кожного літра палива, ховаючи основний прибуток в оптовій маржі. Причина зрозуміла – на споживача хочуть перекласти відшкодування збитків від непрацюючих заправок та знищених ворогом нафтобаз", – зазначав Рябцев.

Але на сьогоднішній день тема вже не обговорюється – акциз та ПДВ повернуться на колишній рівень без якихось окремих рішень Ради. У законі термін дії знижених податків було обмежено 1 липня 2023 року. Таким чином нові акцизи та ПДВ почнуть діяти автоматично. Розмір акцизу становитиме для бензинів 213,5 євро за 1000 літрів, дизельного палива – 139,5 євро за 1000 літрів, газ скраплений – 52 євро за 1000 літрів. Ставка ПДВ повернеться до рівня 20%.

На скільки зростуть ціни

Збільшення податків однозначно призведе до подорожчання палива. За розрахунками директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, ціна бензину може збільшитись приблизно на 11 грн за літр, дизельного палива – до 8 грн, зрідженого газу – до 3 грн. Але, можливо, рівень подорожчання буде трохи меншим, оскільки трейдери можуть знизити націнку.

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн (фото medacenter.org.ua)

"Думаю, відбудеться певна амортизація за рахунок зниження роздрібної націнки, але 11 гривень за літр ринок "не проковтне", відповідно, буде десь 7-8 гривень за бензином і 5-6 за дизпаливом плюс до чинної ціни. Газ подорожчає на 3 гривні за літр, тому що націнка на ньому менша і можливостей для амортизації немає», – прогнозує Куюн.

Тоді як, за прогнозом Рябцева, бензин подорожчає в середньому на 12 гривень за літр, дизель - на 10 гривень, автогаз - 5 гривень.

Але підвищення цін, на думку Куюна, не є найбільшим негативом від повернення податків. "Упевнено можна говорити, що збільшення податків призведе до ренесансу схем щодо ухилення від оподаткування, відповідно, бюджет не отримає того ефекту, на який розраховує і заради якого робить непопулярний крок", – зазначив він.

Куюн вважає, що тіньовий ринок пального розшириться, а втрати від несплати ПДВ будуть не меншими за 20-25 млрд грн на рік, як і було до зниження податків.

Прихильники повернення податків на колишній рівень вважають такий прогноз маніпулятивним. "Це абсолютна маніпуляція в стилі боротьби з лупою відсіканням голови. Ні. Схеми не повернуться, як їх немає зараз і за іншими товарами. Питання не в ставці, а в якісному адмініструванні, яке вже налагоджено", – заявив Данило Гетьманцев. Повернення податків, за його розрахунком, дозволить збільшити надходження до бюджету до кінця року на 20 млрд грн.

Голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев (фото Getty Images)

Рябцев прогнозує, що повернення до довоєнних податків за відсутності державного нагляду та контролю призведе до збільшення зловживань. "Оскільки пальне для Сил оборони не оподатковується, зросте спокуса продати на заправках нафтопродукти, які на папері направлені військовим", – припустив він.

Альтернатива трейдерів

Нафтогазова Асоціація України (НАУ), до якої входять мережі АЗС – ОККО, WOG, Shell, KLO, Паралель, Amic, SOCAR, Укргазвидобування, UPG та Укрнафта, пропонує альтернативний варіант – зрівняти ставку акцизу на рівні 180 євро/1000 літрів для всього моторного палива, а ПДВ залишити на рівні 7%.

"Ця альтернатива дозволить підвищити надходження до державного бюджету, уникнути значного подорожчання цін та не допустити зростання нелегальних схем на ринку пального", - наголошується у заяві об'єднання.

Сергій Куюн із "А-95" вважає, що ПДВ можна залишити навіть у межах 7-10% і тоді бізнес платитиме його "із задоволенням". Поповнити бюджет тоді можна буде за рахунок підвищення акцизів на скраплений газ та дизпаливо. "Тоді вирівняється податкове навантаження на всі види пального. На мою думку, це справедливо, особливо в умовах війни, коли всі мають брати рівну участь у допомозі бюджету країни", - вважає він.

У Нацбанку не виключають, що зростання цін на пальне буде дещо стримане за рахунок зниження світових цін на нафту і, можливо, зниженням торгової маржі трейдерами. Таке зниження деякі АЗС уже робили в рамках акційних пропозицій, повідомили у НБУ у коментарі виданню.

З огляду на ці чинники регулятор навіть знизив ступінь впливу подорожчання палива на інфляцію.

Якщо ще в квітневому прогнозі Нацбанк очікував, що підвищення акцизів та ПДВ на паливо додасть до показника інфляції близько 1 п.п., зараз ця цифра зменшилась до 0,7 п.п. "Світові ціни на нафту та внутрішні ціни на пальне в Україні в останні кілька місяців знижувалися швидше, ніж очікувалося (нафта Brent в останній тиждень у межах 76,6-77 доларів за барель). Відповідно, динамічна вага вартості пального в ІСЦ (індекс споживчих цін - ред.) зменшилася. Крім того, в результаті поточних акційних пропозицій від ряду АЗС відбулося деяке зниження торгової маржі. В результаті, внесок від повернення акцизів на пальне на колишній рівень виявиться дещо меншим – близько 0.7 п.п.", - повідомили у НБУ.