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Чому виник ажіотаж на АЗС. Експерт вказав на причини "дефіциту палива"

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Київ, П'ятниця 29 квітня 2022 14:00
Чому виник ажіотаж на АЗС. Експерт вказав на причини "дефіциту палива" Фото: названо причини штучного дефіциту палива в Україні (GettyImages)
Автор: Юрій Дощатов

Дефіцит палива на роздрібному ринку нафтопродуктів в Україні та його активне обговорення організовано трейдерами штучно, щоб зберегти гарантований високий прибуток.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

Надприбуток у воєнний час

Рябцев вважає, що спочатку під приводом очікуваного дефіциту палива і побоювань зростання цін трейдери домоглися скасування акцизу і зниження з 20 до 7% ПДВ на всі види нафтопродуктів. А після цього нібито переконали владу в необхідності коригування формули визначення граничних цін, в якій після блокування портів була збільшена логістична складова.

Зараз, зазначив Рябцев, трейдери імпортують лише бензин А-95 Євро5, "перетворюючи його на "іменний" по дорозі від кордону до заправки", щоб продати паливо дорожче.

"Трейдери отримують по 8 гривень з кожного літра палива, ховаючи основний прибуток в оптовій маржі. Причина зрозуміла - на споживача хочуть перекласти відшкодування збитків від непрацюючих заправок і знищених ворогом нафтобаз. До речі, цікаво дізнатися, чи були застраховані нафтопродукти? Нас хочуть переконати, що реалізоване на заправках паливо - преміальне, хоча довести це неможливо, оскільки держава заборонила перевірки", - розповідає Рябцев.

У співрозмовника є підозри, що за фактом трейдери привозять "звичайний" бензин, потім заливають в цистерну з ним бочку присадок по 20 копійок/літр, розповідаючи водіям, що "продають іменне паливо з неперевершеними експлуатаційними та екологічними характеристиками".

"У підсумку підпадаючого під цінове регулювання "звичайного" палива на заправках нібито немає. А для нібито преміального, що відрізняється від "звичайного" столовою ложкою присадок, стимулюється ажіотажний попит", - зазначив Геннадій Рябцев.

Що не так з логістикою і чи вистачає бензовозів

Експерт переконаний, що бензовозів для збільшення поставок палива з Європи у трейдерів достатньо, але вони їх не використовують, мотивуючи це високими ризиками і бюрократичними тяганинами. Дії трейдерів, які призвели до виникнення ажіотажного попиту на заправках, Рябцев вважає шантажем, спрямованим на скасування державного цінового регулювання.

"Після того, як у Верховній раді зареєстрували законопроект про повернення акцизу і ПДВ, трейдери зробили вигляд, що у них не вистачає бензовозів, немає запасів, виріс попит, і потрібно обмежувати відпуск палива в одні руки. До речі, абсолютно незаконно. Але за фактом трейдери навмисне не вживають ніяких дій, щоб ефективно використовувати весь парк бензовозів, яким вони мають у своєму розпорядженні. Їх риторика проста: якщо в уряді мають намір повернути податки, то слід скасувати цінові обмеження, інакше палива ніхто не отримає", - заявив Рябцев.

Слово за державою: умова для трейдерів

У цій ситуації влада повинна діяти жорсткіше, вважає співрозмовник.

"Необхідно негайно зібрати трейдерів і зробити їм пропозицію, від якої вони не зможуть відмовитися. Держава може гарантувати їм граничне спрощення всіх бюрократичних і митних процедур, "зелену вулицю" для бензовозів і фіксований прибуток. Вони ж зобов'язуються замовляти на європейських заводах і поставляти в Україну нафтопродукти, необхідні не самим трейдерам для отримання більшого прибутку, а вітчизняному споживачеві", - упевнений експерт

За його словами, споживачам потрібен бензин А-92 - паливо №1 для бортових вантажівок і спеціальної техніки - і скраплений нафтовий газ, на якому працює весь малий комерційний транспорт. Якщо трейдери на це не підуть, на думку Рябцева, в компаніях варто ввести пряме державне управління.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, у Києві та інших містах виник дефіцит з бензином на АЗС, купити його можна на заправках ряду мереж тільки за талонами і паливними картками для бізнесу.

Є перебої і з ДП. Багато трейдерів раніше встановили ліміт на продаж бензину і "дизеля" - 10-20 літрів за одну заправку авто.

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АЗС бензин
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